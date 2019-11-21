Сергей Мороз: предложили место для нового СИЗО вместо "Бутырки" и "Пресни"

О том, что уже почти половина московских СИЗО не испытывают проблем со спальными местами для арестантов, об оснащении прогулочных дворов в следственных изоляторах баскетбольными кольцами и теннисными столами, а также о готовящемся переезде в новое СИЗО арестантов легендарной "Бутырки" в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз

— Сергей Анатольевич, недавно стало известно, что в очередной раз обновился исторический минимум тюремного населения в России. Как обстоят дела в московских изоляторах, где много лет наблюдалась проблема перенаселенности камер?

— Численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных в московских СИЗО снижается в последние несколько лет: если в 2017 году у нас содержалось 10,6 тысячи человек, то на 1 октября 2019 года – 9,3 тысячи. Тем не менее лимит наполнения наших учреждений все еще превышен почти на восемь процентов. Однако нам уже удалось решить проблему перенаселенности трех из семи московских изоляторов — СИЗО-7 в Капотне, СИЗО-6 в Печатниках и СИЗО-5 в Войковском районе. Это изоляторы, в которых содержатся женщины и несовершеннолетние. Так, к примеру, шестой изолятор рассчитан на 892 места, а по факту там сейчас содержатся 856 человек.

Для приведения к лимиту наполнения всех учреждений мы берем на контроль судьбу каждого человека с момента его поступления в изолятор, чтобы никто не задерживался в камерах дольше, чем он должен находиться там по закону. При выявлении случаев необоснованного затягивания следствия, волокиты при назначении апелляционного рассмотрения или при оформлении распоряжения на этапирование мы информируем об этом представителей прокуратуры, Следственного комитета, Мосгорсуда.

Кроме того, во ФСИН России принято решение из следственных изоляторов Москвы ежемесячно направлять в изоляторы других регионов осужденных, уголовные дела которых рассмотрены судами первой и второй инстанции, ожидающих поступления распоряжения о вступлении приговора суда в законную силу.

— Планируется ли строительство новых изоляторов, чтобы решить проблему в корне, и состоится ли переезд СИЗО "Бутырка" и "Пресня" из центра Москвы?

— Уже сейчас в Москве ведется работа по вводу дополнительных площадей. В завершающей стадии находится строительство нового корпуса СИЗО-7 в Капотне. По окончании его строительства закроем дефицит спальных мест, войдем в лимит. Кроме того, запланировано строительство СИЗО-8 на две тысячи мест.

Продолжается работа по рассмотрению вопроса о строительстве нового изолятора на три тысячи мест вместо СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-3 ("Пресня"). Управлением ФСИН по Москве подготовлены предложения по возможным участкам строительства, они направлены во ФСИН России и правительство Москвы на согласование. Когда решение будет принято, мы его озвучим.

— Правда ли, что в скором времени в состав УФСИН по Москве перейдут следственный изолятор №12 и колония-поселение №2 Зеленограда, находящиеся сейчас в ведении ваших подмосковных коллег?

— Действительно, так как Зеленоград это часть Москвы, руководством ФСИН России было принято решение привести в соответствие территориальное закрепление подразделений. Я считаю, что это правильно. Для сотрудников это будет означать повышение заработной платы до московских показателей, дополнительные московские льготы. Для нас расширятся возможности размещения подозреваемых и обвиняемых, появятся дополнительные площади. А колония-поселение станет первым подразделением в Москве, которое сможет заниматься производственной деятельностью. У нас появится возможность самим производить товары и продукты для своих нужд, соответствующим образом развивая производственную базу колонии.

— Но даже если проблема с площадями в СИЗО будет решена, предусмотренная сейчас камерная площадь составляет всего четыре квадратных метра на человека, что недостаточно для нормальной физической активности человека. Весной этого года ФСИН России анонсировала открытие спортивных дворов в следственных изоляторах. Появились ли такие площадки в СИЗО Москвы?

— Оборудование спортивных площадок в прогулочных дворах следственных изоляторов отвечает международным стандартам и правилам. Мы ориентировались на положительный опыт пенитенциарных ведомств других стран при рассмотрении вопроса о создании таких площадок у нас.

Российским законодательством предусмотрены часовые прогулки в специальных двориках, которые не были оборудованы спортивным инвентарем. Для людей, которые находятся в камерной системе длительное время, физическая активность даже во время такой разминки была, очевидно, недостаточной. В связи с этим приняты меры к тому, чтобы оборудовать прогулочные дворики турниками, брусьями, теннисными столами, баскетбольными кольцами. На сегодняшний день спортивные дворы оборудованы и успешно функционируют во всех следственных изоляторах.

Эта работа будет продолжена. Мы хотим расширять оснащенность таких дворов инвентарем, поэтому обращаемся к различным фондам, благотворительным организациям, готовым принять участие в этом проекте. Если есть такие люди, мы бы с удовольствием с ними организовали взаимодействие.

Существует ряд ограничений законодательного плана, которые хотелось бы преодолеть. Например, сегодня мы не можем совместно выводить на прогулку несколько камер. То есть соревнования по теннису или шахматам между камерами провести нельзя. Если будут внесены изменения в законодательство, позволяющие нам собирать вместе людей из разных камер с соблюдением статьи 33 федерального закона и с учетом психологической совместимости не только для занятий спортом, но и для проведения каких-то лекций, информационных мероприятий, то это могла бы быть хорошая психологическая разгрузка для людей.

— Как сегодня организовано медицинское обеспечение заключенных: насколько укомплектован штат медицинских работников в столичном управлении ФСИН и есть ли у заключенных доступ к высокотехнологичной помощи?

— Медицинскую помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным в московских изоляторах оказывают филиалы ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России. Из них стационарную помощь оказывают больница при "Матросской тишине" и психиатрическая больница в СИЗО-2. Для первичной амбулаторной медицинской помощи в каждом СИЗО расположены филиалы медико-санитарной части. МСЧ сейчас на 83% укомплектована кадрами.

Если людям, находящимся под стражей, необходима медицинская помощь, которую невозможно оказать на нашей базе, то мы их под охраной вывозим в гражданские больницы. За девять месяцев 2019 года всего было выполнено 376 вывозов. Среди них 20% — это обследования, проведение магниторезонансной томографии, компьютерной томографии и так далее. Кроме того, пациенты наших учреждений получают при необходимости высокотехнологичную медицинскую помощь в учреждениях департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России: это такие операции, как удаление опухоли головного мозга, замена суставов, операции на сердце и так далее.

Есть также возможность провести консультацию с гражданским специалистом посредством телемедицины. За 2019 год таким образом было проконсультировано 25 пациентов.

— Сейчас осень, многие прививаются от гриппа. А есть ли такая возможность у заключенных?

— Сезонная вакцинация против гриппа среди лиц, находящихся под стражей, проводится ежегодно. В 2019 году все арестованные, подлежащие вакцинации, будут привиты. Не прививаются только люди, имеющие медицинские противопоказания (ВИЧ-инфекция, онкологические больные) и так далее.

— Появились ли в московских изоляторах хосписы?

— Вопросу повышения качества жизни содержащихся под стражей пациентов с тяжелыми заболеваниями уделяется большое внимание. У нас организованы три палаты по две койки по оказанию паллиативной медицинской помощи: одна в инфекционном отделении, одна в хирургическом отделении и одна в филиале психиатрической больницы. Палаты оснащены медицинским оборудованием, необходимым для облегчения состояния тяжелобольных людей. Работает врач-онколог, имеющий специализацию по оказанию паллиативной медицинской помощи. Пациенты наших хосписов – это заключенные с тяжелыми онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, циррозом печени и так далее. Эти люди подлежат освидетельствованию по постановлениям правительства № 3 и № 54, предусматривающим освобождение из мест заключения людей с тяжелыми заболеваниями. За девять месяцев по этим постановлениям освобождено из-под стражи 23 человека.

— Как много заключенных умерло в московских СИЗО в этом году, каковы причины?

— В учреждениях УФСИН по Москве на 19 ноября 2019 года зарегистрирован 21 случай смерти среди лиц, содержащихся под стражей. В аналогичном периоде прошлого года — 24.

От социально-значимых заболеваний умерло: от ВИЧ-инфекции — двое (в прошлом году — 4), сердечно-сосудистые заболевания — четверо (в прошлом году — 6). Отмечается снижение смертности от данных заболеваний.

Говоря о причинах смертности в СИЗО, нужно помнить, что у нас содержатся лица, страдающие социально-значимыми заболеваниями: туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями. Нередко тяжелые заболевания выявляются в терминальных стадиях и практически не поддаются лечению, так как до задержания многие пациенты не считали необходимым обращаться за медицинской помощью и не наблюдались у врачей. Кроме того, при аресте человек попадает в стрессовую ситуацию, при которой острые сердечно-сосудистые заболевания могут развиться на третий-четвертый день поступления в учреждение, протекать молниеносно, при этом пациент начинает жаловаться уже в период развившегося сердечного приступа.

— В апреле четверо арестантов в "Матросской тишине" получили острое наркотическое отравление. Расскажите, как в изоляторах борются с наркотиками и алкоголем, как много запрещенных веществ изымается?

— Для перекрытия каналов поступления в СИЗО Москвы запрещенных предметов предусмотрен целый ряд мероприятий — обыск камер, личный обыск заключенных и досмотр их вещей, обыск помещений и рабочих участков, куда имеют доступ осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию, досмотр поступающих передач и посылок, досмотр лиц, входящих на территорию СИЗО, и въезжающего автотранспорта. Кроме того, проводится постоянная работа, направленная на пресечение и перекрытие каналов поступления на территорию учреждений запрещенных к использованию и хранению предметов и веществ.

За девять месяцев 2019 года в учреждениях УФСИН по Москве было обнаружено и изъято на этапе доставки 37 граммов наркотических веществ, более 15 литров спиртных напитков заводского изготовления, 374 сотовых телефона, 69 тысяч рублей и 145 сим-карт.

По фактам изъятия запрещенных предметов администрации СИЗО проводят проверки, чтобы выяснить и перекрыть каналы поступления запрещенных предметов, а также установить организаторов доставки.

— Вспомните примеры самых необычных способов передать запрещенные вещества в передачах.

— В октябре этого года в СИЗО-4 при досмотре вещевой передачи для обвиняемого в тапочках было обнаружено и изъято твердое вещество буро-зеленого цвета с характерным запахом. Общий вес составил 100 граммов. В СИЗО-2 при досмотре продуктовой передачи для обвиняемого в дезодоранте найдено спрятанное ухищренным способом неизвестное вещество белого цвета. По результатам проведенных экспертиз установлено, что данные вещества являются наркотическими.

Одним из нерядовых способов передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся под стражей, в следственные изоляторы, с учетом их расположенности в черте города, являются квадрокоптеры и арбалеты.

За девять месяцев 2019 года в учреждениях УФСИН Москвы задержано 64 человека за попытку передачи запрещенных предметов заключенным и за неповиновение законным требованиям сотрудников, из них привлечено к административной ответственности 29 человек.

Нами разработан план мероприятий на 2019 год по профилактике употребления, хранения и распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, одним из пунктов которого предусмотрен досмотр посылок и передач с участием специалистов-кинологов с применением наркорозыскных собак. За отчетный период специальные собаки по поиску наркотических средств, входящие в штат кинологической службы УФСИН по Москве, применялись 441 раз.

— В прошлом году разразился скандал в связи с размещением некоторых арестантов в камерах с улучшенными условиями, в СМИ их прозвали VIP-камерами. Прокомментируйте, есть ли такие камеры в СИЗО Москвы?

— Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых осуществляется в соответствии с принципами справедливости, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства. Так называемых VIP-камер в наших учреждениях не существует. Все камеры следственных изоляторов оборудованы в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов.

Вместе с тем администрацией учреждений проводится постоянная работа по улучшению материально-бытовых условий подозреваемых и обвиняемых. В частности, производятся капитальный и текущий ремонты камерных помещений, конечной целью которых является создание бытовых условий, отвечающих требованиям гигиены и санитарии. Только в 2019 году в более 700 камерных помещениях проведены ремонтные работы.

— В последние годы в России подозреваемых и обвиняемых в нетяжких преступлениях стали чаще помещать под домашний арест. Сколько таких арестантов сейчас находятся на учете уголовно-исполнительной инспекции Москвы? Хватает ли на всех электронных браслетов и достаточно ли штатных единиц, чтобы обеспечить надлежащий контроль над выполнением условий ареста?

— На сегодняшний день на учете уголовно-исполнительной инспекции состоит 751 подозреваемый (обвиняемый), в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В целом за девять месяцев текущего года по учетам инспекции прошло 1619 таких лиц.

Технических средств и личного состава достаточно для осуществления контроля за этой категорией фигурантов уголовных дел. Электронные браслеты не применяем в тех случаях, когда есть медицинские противопоказания.

Имеются факты, когда лицо, находясь под домашним арестом, допускает нарушения условий данной меры пресечения, в связи с чем судом принимается решение об изменении домашнего ареста на более строгую меру пресечения. За прошедший период таких случаев было допущено более 20.