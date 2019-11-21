Малайзия хочет, чтобы обнародовали все доказательства по MH17

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Малайзия решительно настроена на обнародование всех доказательств по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 под Донецком в 2014 году, заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла.
"Мы поделились мнениями по проблеме MH17. Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования", - сказал он после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы не будем принимать решение о возлагании вины на того или на другого игрока до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства, конечно", - отметил глава МИД Малайзии.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.