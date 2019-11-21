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РИА Новости

Малайзия хочет, чтобы обнародовали все доказательства по MH17

12:20 21.11.2019 (обновлено: 12:50 21.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Малайзия решительно настроена на обнародование всех доказательств по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 под Донецком в 2014 году, заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла.
"Мы поделились мнениями по проблеме MH17. Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования", - сказал он после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы не будем принимать решение о возлагании вины на того или на другого игрока до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства, конечно", - отметил глава МИД Малайзии.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Ситуация на УкраинеMH17. РасследованиеСергей ЛавровМИД РФМалайзияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пять лет спустя перехватили? Или где был этот перехват столько времени? Подделку стряпали? И что может доказать кусок разговора не пойми кого, не пойми о чем и неизвестно когда имевший место? Где переговоры украинских диспетчеров? Где данные украинских радаров? Где данные украинских буков, находившихся в том районе? Где спутниковые снимки? Где реальные факты, а не фейки?
21 ноября, 12:49
Ivan Vdulin
3500000
Правда и шило в мешке не утаишь. Радиоперехват позывного "полковник" "смотри как укры падают" переводить и объяснять его ошибкой ожидания рейса с детьми Артека не надо.
21 ноября, 12:28
РКРоманов Князь-мономах
2220125
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