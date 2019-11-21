В ЛНР прокомментировали план Киева по депортации жителей Донбасса

ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. План по депортации жителей Донбасса соответствует сегодняшней политике Киева, говорится в предоставленном РИА Новости заявлении главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника.
Ранее сообщалось, что в украинском сегменте социальных сетей активно распространяется информация о том, что власти Украины на государственном уровне готовят план депортации народа Донбасса. Суть его заключается в организации и проведении "зачистки несогласных, направленной на уничижение, а в отдельных случаях на уничтожение лиц, не разделяющих проукраинских взглядов".
"План депортации народа Донбасса, подготовленный Советом национальной безопасности Украины, полностью ложится в канву сегодняшних политических решений на Украине и следует курсу, который националисты и западные кураторы диктуют киевской власти", - заявил Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что содержание документа не стало чем-то неожиданным или удивительным. По словам Пасечника, с первого обстрела ВС Украины, и "даже задолго до него", жители Луганской народной республики понимали, что Киеву от Донбасса нужны "лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди".
"На фоне подобных документов и обещаний еще яснее осознаешь, что ЛНР никогда не вернется в состав Украины, и в 2014 году мы выбрали единственно правильный курс на интеграцию с братской Россией", - подчеркнул Пасечник.