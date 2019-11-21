В РЖД сообщили о результатах проверки Wi-Fi в "Сапсане"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РЖД провели проверку после заявлений одного из пользователей сети о взломе Wi-Fi в поезде "Сапсан" и не обнаружили уязвимостей, влияющих на утечку критических данных, сообщил журналистам директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин.

Ранее в интернете появился пост пассажира, который написал, что ехал на "Сапсане" из Санкт-Петербурга в Москву, взломал Wi-Fi в поезде и смог получить доступ к информации о пассажирах этого и предыдущих рейсов. РИА Новости в пресс-службе железнодорожной монополии 18 ноября сообщали, что компания проведет технологическое расследование утверждений о взломе системы Wi-Fi "Сапсан", но отмечают, что на сервере информационно-развлекательной системы (ИРС) этих поездов не хранятся персональные данные пассажиров.

"Провели (расследование - ред.). Там уязвимостей, которые бы влияли на утечку каких-то критических данных, нет... Никакие данные персональные не хранятся. То, что написано в пресс-релизе, ровно так оно и есть", - сообщил Чаркин в четверг в кулуарах форума "Транспорт России", в ответ на вопрос, есть ли результаты расследования заявлений о взломе.

"Почему удалось взломать? Наверное, потому что злоумышленник. Наверное, из-за этого... Ну, он из "фана". Юный натуралист", - продолжил Чаркин. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли проведена какая-то дополнительная работа после этого случая.

Ранее в РЖД сообщали, что мультимедийный портал предоставляет информационный и развлекательный контент: новости компании, фильмы, книги, музыку и другую информацию. Для авторизации в системе пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места.