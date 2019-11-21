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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии

11:03 21.11.2019 (обновлено: 11:50 21.11.2019)
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© AFP 2019 / Omar Haj KadourТурецкие военные на севере Сирии
Турецкие военные на севере Сирии
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. На севере Сирии создана зона безопасности длиной 145 километров и шириной 30 километров, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"В районе операции "Источник мира" атаки с востока и запада продолжаются. Для их предотвращения мы ведем переговоры с российскими коллегами", — отметил он.
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Ситуация на востоке Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии длится уже более восьми лет. Ситуация обострилась в начале октября, когда Турция объявила о начале операции "Источник мира", направленной против курдских отрядов.
Через несколько дней по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия на востоке Сирии, чтобы курды могли вывести свои формирования. Кроме того, стороны договорились о создании контролируемой зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра.
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 18 ноября заявил, что Россия и США не выполняют обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности, поэтому Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.
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Война в СирииХулуси АкараВойна в СирииХулуси АкарСергей ШойгуСирияРоссияВ мире
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