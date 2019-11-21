В СФ пообещали адекватный ответ на попытки искажения российской истории

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия будет адекватно отвечать на попытки искажения своей истории государствами Европы и Прибалтики , и чем чаще будут встречаться случаи сноса и осквернения памятников российской истории, тем сильнее страны ощутят свои реальные убытки от этих шагов, заявил замглавы комитета СФ по международным делам, председатель комиссии президиума генсовета ЕР по международной деятельности Андрей Климов

"Мы должны очень четко, по дипломатическим и межпартийным, межпарламентским каналам, по каналам народной дипломатии дать понять этим варварам, независимо от того, где они находятся, что, если они будут продолжать таким же образом оскорблять память наших павших соотечественников, которые за их же свободу боролись, если они будут относиться профашистски к тем или иным событиям истории, проявлять акты вандализма, то мы будем обращать на это внимание публично. И мы будем вносить коррективы в наши отношения с этими государствами", - сказал Климов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что симметричных мер РФ принимать не будет, поскольку не может со своей стороны допускать вандализма. В ответ на действия зарубежных государств РФ будет применять "методы адекватного реагирования", подчеркнул Климов. А поскольку все эти государства так или иначе зависимы от России, "то они это почувствуют", подчеркнул он. Чем дальше они будут "в это влезать", тем больше "минусов", по словам Климова, они будут получать.