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РИА Новости

В СФ пообещали адекватный ответ на попытки искажения российской истории

10:59 21.11.2019 (обновлено: 11:10 21.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия будет адекватно отвечать на попытки искажения своей истории государствами Европы и Прибалтики, и чем чаще будут встречаться случаи сноса и осквернения памятников российской истории, тем сильнее страны ощутят свои реальные убытки от этих шагов, заявил замглавы комитета СФ по международным делам, председатель комиссии президиума генсовета ЕР по международной деятельности Андрей Климов.
"Мы должны очень четко, по дипломатическим и межпартийным, межпарламентским каналам, по каналам народной дипломатии дать понять этим варварам, независимо от того, где они находятся, что, если они будут продолжать таким же образом оскорблять память наших павших соотечественников, которые за их же свободу боролись, если они будут относиться профашистски к тем или иным событиям истории, проявлять акты вандализма, то мы будем обращать на это внимание публично. И мы будем вносить коррективы в наши отношения с этими государствами", - сказал Климов в интервью РИА Новости.
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Он отметил, что симметричных мер РФ принимать не будет, поскольку не может со своей стороны допускать вандализма. В ответ на действия зарубежных государств РФ будет применять "методы адекватного реагирования", подчеркнул Климов. А поскольку все эти государства так или иначе зависимы от России, "то они это почувствуют", подчеркнул он. Чем дальше они будут "в это влезать", тем больше "минусов", по словам Климова, они будут получать.
"И такое уже было: в свое время было очень популярно ездить в Латвию, мы проводили там разные телевизионные проекты. Сейчас же все эти проекты с успехом проходят в Сочи. Потеряла от этого Латвия. И эта тема будет продолжаться. Сегодня товарооборот России со странами Евросоюза через страны Балтии приближается к нулю. Эти страны делали основную часть своего ВВП за счет этого. Убытки колоссальные. Люди от безнадеги уезжают, потому что исчезли рабочие места. Эти страны потеряли примерно треть населения", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Андрея Климова >>
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