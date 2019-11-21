Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы. По его словам, финансирование из России могло бы заменить кредиты МВФ.
"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество <...> Это решение все же государственное", — сказал Зеленский, комментируя высказывания Коломойского о том, что нужно восстановить связи с Россией: президента цитирует агентство УНН.
На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский — один из самых богатых людей в стране. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.