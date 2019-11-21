Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество <...> Это решение все же государственное", — сказал Зеленский, комментируя высказывания Коломойского о том, что нужно восстановить связи с Россией: президента цитирует агентство УНН.