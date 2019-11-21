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РИА Новости

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

10:55 21.11.2019 (обновлено: 13:37 21.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы. По его словам, финансирование из России могло бы заменить кредиты МВФ.

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество <...> Это решение все же государственное", — сказал Зеленский, комментируя высказывания Коломойского о том, что нужно восстановить связи с Россией: президента цитирует агентство УНН.

На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский — один из самых богатых людей в стране. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.
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Ситуация на УкраинеМВФИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийМоскваРоссияСШАВ мире
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Дмитрий Широков
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Хвост лает на собаку? Вот это да... )
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