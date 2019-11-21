В ФСИН рассказали о причинах смертности арестантов в СИЗО

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Арестанты московских изоляторов нередко попадают в учреждения с тяжелыми болезнями, которые выявляются уже в терминальной стадии и не поддаются лечению, потому что они не обращаются к врачам, находясь на свободе, рассказал в интервью РИА Новости начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.
"Говоря о причинах смертности в СИЗО нужно помнить, что у нас содержатся лица, страдающие социально значимыми заболеваниями: туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями. Нередко тяжелые заболевания выявляются в терминальных стадиях и практически не поддаются лечению, так как до задержания многие пациенты не считают необходимым обращаться за медицинской помощью и не наблюдаются у врачей", - рассказал Мороз.
Он добавил, что при аресте человек попадает в стрессовую ситуацию, при которой острые сердечно-сосудистые заболевания могут развиться на третий-четвертый день поступления в учреждение, протекать молниеносно, при этом пациент начинает жаловаться уже в период развившегося сердечного приступа.