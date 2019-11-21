В ФСИН рассказали о причинах смертности арестантов в СИЗО

"Говоря о причинах смертности в СИЗО нужно помнить, что у нас содержатся лица, страдающие социально значимыми заболеваниями: туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями. Нередко тяжелые заболевания выявляются в терминальных стадиях и практически не поддаются лечению, так как до задержания многие пациенты не считают необходимым обращаться за медицинской помощью и не наблюдаются у врачей", - рассказал Мороз.