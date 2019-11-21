Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T12:41+0300
https://ria.ru/20191121/1561272612.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153235/58/1532355877_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_668a0461f87aa6ad2001d5fc40a21e34.jpg
РИА Новости

В ФСИН рассказали о причинах смертности арестантов в СИЗО

10:53 21.11.2019 (обновлено: 12:41 21.11.2019)
698
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Арестанты московских изоляторов нередко попадают в учреждения с тяжелыми болезнями, которые выявляются уже в терминальной стадии и не поддаются лечению, потому что они не обращаются к врачам, находясь на свободе, рассказал в интервью РИА Новости начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.
"Говоря о причинах смертности в СИЗО нужно помнить, что у нас содержатся лица, страдающие социально значимыми заболеваниями: туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями. Нередко тяжелые заболевания выявляются в терминальных стадиях и практически не поддаются лечению, так как до задержания многие пациенты не считают необходимым обращаться за медицинской помощью и не наблюдаются у врачей", - рассказал Мороз.
Он добавил, что при аресте человек попадает в стрессовую ситуацию, при которой острые сердечно-сосудистые заболевания могут развиться на третий-четвертый день поступления в учреждение, протекать молниеносно, при этом пациент начинает жаловаться уже в период развившегося сердечного приступа.
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
Вчера, 06:06
В ФСИН рассказали о попытках пронести наркотики в московские СИЗО
Читайте полный текст интервью >>
0001012
Обсудить 1
Федеральная служба исполнения наказаний РФМоскваОбщество
Рекомендуем
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
ФСИН помогает заключенным не задерживаться в московских СИЗО
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
В ФСИН рассказали о попытках пронести наркотики в московские СИЗО
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
На прогулках в московских СИЗО можно заняться воркаутом
Камера следственного изолятора
Во ФСИН рассказали о хосписах в московских СИЗО
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Автомобиль Следственного комитета России
В Бийске проверят обстоятельства гибели пенсионерки и ее внука при пожаре
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что нужны реальные результаты расследования Евромайдана
Александр Калашников
Директор ФСИН анонсировал строительство новых СИЗО и тюремных помещений
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Электронный браслет
Во ФСИН оценили эффективность электронных браслетов для заключенных
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Знак такси на автомобиле
Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния