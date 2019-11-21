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РИА Новости

Больше возможностей: как развивается система профобразования для инвалидов

10:51 21.11.2019 (обновлено: 15:20 21.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КондратюкУченики в библиотеке специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья
Ученики в библиотеке специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью сегодня доступны 69% учреждений среднего профессионального образования, также увеличилось количество программ, по которым они могут обучаться. Об этом на площадке пятого национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс" заявила заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина.
Она также добавила, что всего с 2016 года в 82 регионах страны появилось 111 базовых профессиональных образовательных организаций, включенных в систему СПО и инклюзивного образования.
"Одна из главных задач, которые мы ставим перед коллегами, участвующими в реализации нацпроекта, — это сделать процесс профориентации, получения образования и трудоустройства наших детей непрерывным, качественным и результативным", — цитирует Синюгину пресс-служба Минпросвещения России.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
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Для этого, по словам заместителя министра, необходимо не только обновить материально-техническую базу, но и повысить квалификацию преподавателей.
"Мы уже начали работу по повышению квалификации педагогов. Более 700 человек приняли участие в наших совещаниях, вебинарах и иных мероприятиях", — сообщила она.
В целом один из важнейших вопросов в сфере образования россиян с ОВЗ и инвалидностью — ранняя профориентация детей и обновление предметной области "Технология", заявила в ходе мероприятия министр просвещения России Ольга Васильева.
"Наша главная задача на всех этапах развития, становления ребенка как личности — сопровождать его профориентационно, чтобы иметь эффективный результат на выходе из школы. Что касается "Технологии", каждый день появляются новые профессии, другие уходят в историю. После получения документа об образовании ребенок должен обладать навыками, необходимыми для продолжения обучения или успешного трудоустройства", — сказала она.
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