В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого во взятке главу управления МВД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области, обвиняемый во взяточничестве, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в октябре начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области получил от одного из руководителей межмуниципального отдела взятку в виде бытовой техники за содействие в присвоении ему специального звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
"Судом удовлетворено ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого в получении взятки в значительном размере меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее сообщалось, что региональное управление МВД проводит служебную проверку по делу сотрудника областного полицейского главка. Отмечалось, что если его причастность к противоправным действиям подтвердится, то его уволят.
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