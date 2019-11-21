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РИА Новости

В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого во взятке главу управления МВД

10:44 21.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области, обвиняемый во взяточничестве, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в октябре начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области получил от одного из руководителей межмуниципального отдела взятку в виде бытовой техники за содействие в присвоении ему специального звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
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Источник: в Москве полицейский попытался съесть десять тысяч рублей взятки
"Судом удовлетворено ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого в получении взятки в значительном размере меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее сообщалось, что региональное управление МВД проводит служебную проверку по делу сотрудника областного полицейского главка. Отмечалось, что если его причастность к противоправным действиям подтвердится, то его уволят.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
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ГУ МВД по Нижегородской областиНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
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