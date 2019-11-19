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РИА Новости

В Нижегородской области начальника управления МВД заподозрили во взятке

13:53 19.11.2019 (обновлено: 13:57 19.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области, подозреваемый во взяточничестве, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый получил от одного из руководителей межмуниципального отдела МВД России по Нижегородской области взятку в виде бытовой техники за оказание содействия в присвоении ему специального звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности. Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
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Источник: в Москве полицейский попытался съесть десять тысяч рублей взятки
"Подозреваемый задержан. По месту работы, а также в квартире подозреваемого проведены обыски с целью обнаружения предметов, добытых преступным путем. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
Отмечается, что противоправная деятельность полицейского пресечена по материалам сотрудников УФСБ по Нижегородской области.
Взятка. Архивное фото.
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Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
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Нижний НовгородМВД РФНижегородская областьПроисшествия
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