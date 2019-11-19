В Нижегородской области начальника управления МВД заподозрили во взятке

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый получил от одного из руководителей межмуниципального отдела МВД России по Нижегородской области взятку в виде бытовой техники за оказание содействия в присвоении ему специального звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности. Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).