Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T10:22+0300
https://ria.ru/20191121/1561266440.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/143146/56/1431465689_0:129:2001:1254_1036x0_80_0_0_157d7c11fbce36ee1af705a3703b1716.jpg
РИА Новости

Эксперт заявил, что у всех мессенджеров есть доступ к файлам смартфона

10:20 21.11.2019 (обновлено: 10:22 21.11.2019)
1402
© AP Photo / Patrick SisonМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© AP Photo / Patrick Sison
Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доступ к файлам смартфона есть у всех мессенджеров, в том числе у Telegram, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
В среду создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения, но и отслеживает фотографии и сообщения, не имеющие отношение к мессенджеру. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
Приложение VK App для iPhone
4 ноября, 14:42
"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
"Возможности иметь доступ к файлам телефона есть у каждого мессенджера, в том числе и у Telegram Пользуется ли мессенджер этими данными для своей работы? Сказать сложно", - сказал эксперт.
По его словам, WhatsApp пытается показывать свою пользу инвесторам. "И он должен окупать свои миллионные затраты, а сбор данных для наилучшего таргетирования рекламы - отличный формат, вероятно, думает Марк (Цукерберг, основатель Facebook - ред.)", - добавил Щельцин.
500112
Обсудить 1
TelegramWhatsApp Inc.Павел ДуровТехнологииОбщество
Рекомендуем
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Люди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера
В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Зенитный ракетный комплекс С-400
США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК С-400
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В ГД оценили заявление США о санкциях для задержки "Северного потока — 2"
Трансляция заседания Госдумы РФ
Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Осужденные Сергей Перевощиков и Николай Смирнов
"Посадила двоих на 11 лет": в Перми судят следователя за подделку вещдоков
Иконки мессенджеров на экране смартфона
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали претензии Киева по возвращенным кораблям
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния