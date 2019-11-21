Эксперт заявил, что у всех мессенджеров есть доступ к файлам смартфона

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доступ к файлам смартфона есть у всех мессенджеров, в том числе у Telegram, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
В среду создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения, но и отслеживает фотографии и сообщения, не имеющие отношение к мессенджеру. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
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"Возможности иметь доступ к файлам телефона есть у каждого мессенджера, в том числе и у Telegram Пользуется ли мессенджер этими данными для своей работы? Сказать сложно", - сказал эксперт.
По его словам, WhatsApp пытается показывать свою пользу инвесторам. "И он должен окупать свои миллионные затраты, а сбор данных для наилучшего таргетирования рекламы - отличный формат, вероятно, думает Марк (Цукерберг, основатель Facebook - ред.)", - добавил Щельцин.