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РИА Новости

В Ульяновске более двух тысяч жителей остались без отопления из-за аварии

10:16 21.11.2019
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© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фото
Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Четырнадцать многоквартирных домов, в которых проживают более 2 тысяч человек, в четверг остались без отопления из-за аварии на теплосетях в Ульяновске, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о порыве теплотрассы диаметром 250 миллиметров в Засвияжском районе города поступило в 08.05 мск.
"В результате порыва без теплоснабжения остались 14 многоквартирных домов (2376 человек, в том числе 430 детей)", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС отметили, что социально-значимые объекты в зону отключения не попали. В настоящее время на месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы.
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По данным мэрии Ульяновска, из-за аварии без тепла остались 22 жилых дома, а также две поликлиники и два детских сада. В администрации подчеркнули, что 11 из 22 отключенных домов, обе поликлиники и один детсад были подключены к отоплению по обратному трубопроводу, в течение часа тепло по резервной схеме вернут в оставшиеся дома и детсад.
В настоящее время в Ульяновске минус 11 градусов.
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УльяновскПроисшествия
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