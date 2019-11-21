В Ульяновске более двух тысяч жителей остались без отопления из-за аварии

САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Четырнадцать многоквартирных домов, в которых проживают более 2 тысяч человек, в четверг остались без отопления из-за аварии на теплосетях в Ульяновске, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о порыве теплотрассы диаметром 250 миллиметров в Засвияжском районе города поступило в 08.05 мск.

"В результате порыва без теплоснабжения остались 14 многоквартирных домов (2376 человек, в том числе 430 детей)", - говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что социально-значимые объекты в зону отключения не попали. В настоящее время на месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы.

По данным мэрии Ульяновска, из-за аварии без тепла остались 22 жилых дома, а также две поликлиники и два детских сада. В администрации подчеркнули, что 11 из 22 отключенных домов, обе поликлиники и один детсад были подключены к отоплению по обратному трубопроводу, в течение часа тепло по резервной схеме вернут в оставшиеся дома и детсад.