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РИА Новости

Комитет Совфеда одобрил поправки в бюджет на 2019 год

09:51 21.11.2019 (обновлено: 09:52 21.11.2019)
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Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг одобрил изменения в федеральный бюджет на 2019 год, палата рассмотрит документ 25 ноября.
В соответствии с поправками, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее.
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При этом расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей.
Профицит бюджета составит 1 триллион 480,8 миллиарда рублей (1,4% ВВП), что на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов.
Также предполагается, что поступления нефтегазовых доходов в 2019 году снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а не нефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей. Перераспределяется и часть средств по отдельным статьям расходов.
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