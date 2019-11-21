В СФ ответили на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обвинения в адрес Обвинения в адрес России в якобы планирующемся вмешательстве в американские выборы - это очередная попытка США объяснить свои внутренние проблемы внешними причинами, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов

Ранее было распространено совместное заявление глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США, в котором утверждается, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на президентских выборах в США в 2020 году или повлиять на предпочтения избирателей.

"Проблема американцев в том, что страна у них уже пять лет расколота – как минимум, на две части. И вот они пытаются этот раскол объяснить не внутренними проблемами, а внешними", - сказал Климов в интервью РИА Новости.

Он назвал заявление США "удивительной ситуацией", поскольку Россию пытаются упрекнуть "во вмешательстве в выборы, которые еще не объявлены". На данный момент даже не во что вмешиваться, подчеркнул Климов. Кроме того, повлиять на ситуацию в США одному государству невозможно, добавил он.

"Они могут, конечно, сказать что идет какая-то подготовка ко вмешательству. Но, во-первых, у нас в России в отличие от США нет концепции по изменению чьего бы то ни было политического строя. Во-вторых, изменить политический строй США может только такая страна, как США — с точки зрения финансовых возможностей, с точки зрения обеспечения безопасности и так далее", - добавил глава комиссии Совфеда.