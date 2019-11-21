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РИА Новости

В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

09:21 21.11.2019 (обновлено: 20:24 21.11.2019)
21792
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В 21:21 20 ноября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в вестибюле станции метро "Площадь Восстания". Полицейскими задержан и изобличен житель Ставропольского края 1963 года рождения, неработающий, в Петербурге и Ленинградской области не зарегистрирован", — сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, подозреваемый во время внезапно возникшей ссоры ножом нанес удар в живот жителю Новгородской области 1979 года рождения. Потерпевший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2, пункт 3 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Применение ножа всё говорит за себя, без уточнения национальностей. Как там рамки металлоискателя на всех станциях, помогают?
21 ноября, 11:16
ИРИван Русский
1410102
Сколько же этих "жителей ставропольского края" понаехало в Санкт-Петербург. Как же хорошо было в тихом, мирном, немного провинциальном Ленинграде, пока не отменили институт прописки и не понаехало этих жителей, заполонивших рынки, спекулирующих всем, чем можно, распространяющих наркотики и прочее. И все исключительно безработные, т.е., пользуясь городской инфраструктурой, не платят в бюджет города ни копейки. Еще и медобслуживания требуют, и чтобы их потомство в школах училось.
21 ноября, 14:20
dejavu_2001
1200000
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