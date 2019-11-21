В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

"В 21:21 20 ноября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в вестибюле станции метро "Площадь Восстания". Полицейскими задержан и изобличен житель Ставропольского края 1963 года рождения, неработающий, в Петербурге и Ленинградской области не зарегистрирован", — сказано в сообщении.