В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В 21:21 20 ноября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в вестибюле станции метро "Площадь Восстания". Полицейскими задержан и изобличен житель Ставропольского края 1963 года рождения, неработающий, в Петербурге и Ленинградской области не зарегистрирован", — сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, подозреваемый во время внезапно возникшей ссоры ножом нанес удар в живот жителю Новгородской области 1979 года рождения. Потерпевший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2, пункт 3 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").