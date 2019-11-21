В Минкомсвязи представили пять новых суперсервисов на портале госуслуг

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минкомсвязь РФ представила пять новых суперсервисов на портале госуслуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Россиян приглашают оценить прототипы пяти новых суперсервисов: "Трудовые отношения онлайн", "Цифровые документы об образовании онлайн", "Мое здоровье онлайн", "Онлайн помощь при инвалидности", "Имущество онлайн". Страницы новых суперсервисов появились в соответствующем разделе портала госуслуг", - говорится в сообщении.

Суперсервис "Трудовые отношения онлайн" позволит дистанционно заключить и расторгнуть договор с работодателем, а также зарегистрироваться в центре занятости и подобрать вакансии. Сервис "Цифровые документы об образовании" позволит иметь под рукой юридически значимые электронные аттестаты, дипломы, результаты экзаменов, олимпиад и конкурсов.

По суперсервиcу "Мое здоровье онлайн" можно будет пользоваться медицинскими документами в электронном виде, записываться к врачу, а "Онлайн помощь при инвалидности" упростит процесс оформления инвалидности и получения пособий. Суперсервис "Имущество онлайн" поможет не выходя из дома оформить право на земельный участок.

"Страницу суперсервисов на "Госуслугах" посетило уже около полумиллиона человек. Более 35 тысяч из них прошли опрос и оставили развернутые комментарии. Мы рады, что более 95% одобрили идею суперсервисов и отметили, что с ними получение государственных услуг станет проще", – приводятся в сообщении слова замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина.