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РИА Новости

В Минкомсвязи представили пять новых суперсервисов на портале госуслуг

09:11 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минкомсвязь РФ представила пять новых суперсервисов на портале госуслуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Россиян приглашают оценить прототипы пяти новых суперсервисов: "Трудовые отношения онлайн", "Цифровые документы об образовании онлайн", "Мое здоровье онлайн", "Онлайн помощь при инвалидности", "Имущество онлайн". Страницы новых суперсервисов появились в соответствующем разделе портала госуслуг", - говорится в сообщении.
Суперсервис "Трудовые отношения онлайн" позволит дистанционно заключить и расторгнуть договор с работодателем, а также зарегистрироваться в центре занятости и подобрать вакансии. Сервис "Цифровые документы об образовании" позволит иметь под рукой юридически значимые электронные аттестаты, дипломы, результаты экзаменов, олимпиад и конкурсов.
По суперсервиcу "Мое здоровье онлайн" можно будет пользоваться медицинскими документами в электронном виде, записываться к врачу, а "Онлайн помощь при инвалидности" упростит процесс оформления инвалидности и получения пособий. Суперсервис "Имущество онлайн" поможет не выходя из дома оформить право на земельный участок.
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"Страницу суперсервисов на "Госуслугах" посетило уже около полумиллиона человек. Более 35 тысяч из них прошли опрос и оставили развернутые комментарии. Мы рады, что более 95% одобрили идею суперсервисов и отметили, что с ними получение государственных услуг станет проще", – приводятся в сообщении слова замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина.
Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг, который предполагает сведение к минимуму использования бумажных документов и необходимости посещения госорганов. Всего до конца года на портале госуслуг планируется разместить прототипы всех 25 суперсервисов, запланированных в национальном проекте "Цифровая экономика".
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МинкомсвязьМаксим ПаршинРоссияОбщество
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