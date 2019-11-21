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РИА Новости

Глава Якутии спел российский гимн со школьниками

08:53 21.11.2019 (обновлено: 08:54 21.11.2019)
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ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев, предписавший школьникам республики ежедневно перед занятиями исполнять российский гимн, в четверг сам спел его вместе с учащимися школы №5 Якутска.
Ранее сообщалось, что в среду Николаев подписал указ о проекте "Мы – будущее России". Согласно документу, в частности, в Якутии вводится практика ежедневного исполнения гимна России в школах, министр образования республики Владимир Егоров в своем приказе потребовал, чтобы ежедневно петь гимн школьники начали уже с 21 ноября.
"Сегодня в пятой школе города Якутска мы заложили новую замечательную традицию - исполнение гимна Российской Федерации перед началом занятий. Я пел гимн вместе с детьми, и это было очень волнительно", - рассказал глава региона на своей странице в Instagram.
По словам руководителя региона, чтобы молодежь оставалась жить и работать на Дальнем Востоке, в Якутии, нужно, чтобы все дети были уверены в том, что их будущее — в России. "Это возможно только в том случае, если каждый ребенок будет расти в среде, определяющей его гражданственность и бережное отношение к своей стране и малой родине", - добавил Николаев.
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Айсен НиколаевЯкутияОбщество
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