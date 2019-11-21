Глава Якутии спел российский гимн со школьниками

По словам руководителя региона, чтобы молодежь оставалась жить и работать на Дальнем Востоке, в Якутии, нужно, чтобы все дети были уверены в том, что их будущее — в России. "Это возможно только в том случае, если каждый ребенок будет расти в среде, определяющей его гражданственность и бережное отношение к своей стране и малой родине", - добавил Николаев.