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РИА Новости

В якутских школах будут ежедневно исполнять гимн России

15:21 20.11.2019 (обновлено: 16:27 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРоссийский флаг на школьной доске
Российский флаг на школьной доске
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российский флаг на школьной доске. Архивное фото
ЯКУТСК, 19 ноя — РИА Новости. Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров обязал все школы Якутии обеспечить ежедневное исполнение гимна России.
Соответствующий приказ он подписал после того, как глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству совместно с муниципальными властями и общественностью разработать проект "Мы — будущее России".
Как говорится в указе, подписанном главой республики, этот проект призван помочь школьникам "формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами". Парламенту Николаев рекомендовал совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Исполнять гимн в школах будут с 21 ноября.
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Айсен НиколаевРоссияЯкутияОбщество
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