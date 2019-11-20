В якутских школах будут ежедневно исполнять гимн России

ЯКУТСК, 19 ноя — РИА Новости. Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров обязал все школы Якутии обеспечить ежедневное исполнение гимна России.
Соответствующий приказ он подписал после того, как глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству совместно с муниципальными властями и общественностью разработать проект "Мы — будущее России".
Как говорится в указе, подписанном главой республики, этот проект призван помочь школьникам "формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами". Парламенту Николаев рекомендовал совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Исполнять гимн в школах будут с 21 ноября.