В Приамурье проверят видео, где хромую собаку заставляют бежать за машиной

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Полиция в Благовещенске проводит проверку видеозаписи, на которой хромающую собаку выгуливают, привязав к движущейся машине, сообщает управление МВД по Амурской области.
В одном из инстаграм-аккаунтов ранее было опубликовано видео, на котором видно, как в темное время суток по левой полосе дороги едет автомобиль, а к нему за поводок привязана хромающая собака. При этом на дороге — снежный накат. Ролик вызвал множество негативных комментариев в адрес хозяина животного.
"В ряде СМИ вышла информация о том, что житель Благовещенска выгуливал хромую собаку, привязав ее к машине. Данная информация зарегистрирована в МО МВД России "Благовещенский". Проводится проверка по факту жестокого обращения с животным. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.