В Приамурье проверят видео, где хромую собаку заставляют бежать за машиной

"В ряде СМИ вышла информация о том, что житель Благовещенска выгуливал хромую собаку, привязав ее к машине. Данная информация зарегистрирована в МО МВД России "Благовещенский". Проводится проверка по факту жестокого обращения с животным. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.