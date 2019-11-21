Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T17:28+0300
https://ria.ru/20191121/1561187761.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Приамурье проверят видео, где хромую собаку заставляют бежать за машиной

08:22 21.11.2019 (обновлено: 17:28 21.11.2019)
1858
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Полиция в Благовещенске проводит проверку видеозаписи, на которой хромающую собаку выгуливают, привязав к движущейся машине, сообщает управление МВД по Амурской области.
В одном из инстаграм-аккаунтов ранее было опубликовано видео, на котором видно, как в темное время суток по левой полосе дороги едет автомобиль, а к нему за поводок привязана хромающая собака. При этом на дороге — снежный накат. Ролик вызвал множество негативных комментариев в адрес хозяина животного.
"В ряде СМИ вышла информация о том, что житель Благовещенска выгуливал хромую собаку, привязав ее к машине. Данная информация зарегистрирована в МО МВД России "Благовещенский". Проводится проверка по факту жестокого обращения с животным. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
24548412
Обсудить 4
МВД РФБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Восемь выпущенных в Приморье белух из "китовой тюрьмы" собрались в группу
Осужденные Сергей Перевощиков и Николай Смирнов
"Посадила двоих на 11 лет": в Перми судят следователя за подделку вещдоков
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Актриса Кристина Асмус
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Президент Украины Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов после осмотра украинских малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь в порту Очакова
Зеленский пообещал вернуть всю технику с задержанных Россией кораблей
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
Обвиняемый в убийстве провизора снимает деньги с ее банковской карточки
"Дело женщины в багажнике": как соцсети помогли раскрыть жестокое убийство
Рак легких
Незаметный враг: как не прозевать симптомы рака
Фотография синего омлета поданного в школе №15 города Омска
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
Пациент в больнице
Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
Поселок Кадыкчан
"Декорации к фильму ужасов": бывшие жители городов-призраков о своей родине
Вид на жилой дом на Кудринской площади
В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Автомобиль скорой помощи
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Из-за аварии почти 16 тысяч курян остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния