В Бийске при пожаре погибли пенсионерка и ее десятилетний внук

БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Пенсионерка и ее 10-летний внук погибли в ночь на четверг во время пожара в городе Бийск Алтайского края, сообщает ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел в частном доме на Огородной улице.
"Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, в течение 20 минут огонь был полностью потушен. Жертвами огненной стихии стали 62-летняя женщина и 10-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Дом на момент прибытия пожарных уже был заполнен густым дымом, у находившихся внутри не было шансов спастись.