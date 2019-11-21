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РИА Новости

В Бийске при пожаре погибли пенсионерка и ее десятилетний внук

08:22 21.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Пенсионерка и ее 10-летний внук погибли в ночь на четверг во время пожара в городе Бийск Алтайского края, сообщает ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел в частном доме на Огородной улице.
"Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, в течение 20 минут огонь был полностью потушен. Жертвами огненной стихии стали 62-летняя женщина и 10-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Дом на момент прибытия пожарных уже был заполнен густым дымом, у находившихся внутри не было шансов спастись.
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МЧС РФБийскАлтайский крайПроисшествия
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