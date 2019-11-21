В Бийске при пожаре погибли пенсионерка и ее десятилетний внук

Пожар произошел в частном доме на Огородной улице.

"Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, в течение 20 минут огонь был полностью потушен. Жертвами огненной стихии стали 62-летняя женщина и 10-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Дом на момент прибытия пожарных уже был заполнен густым дымом, у находившихся внутри не было шансов спастись.