В Якутии два человека погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме

"В ходе тушения пожара огнеборцами в доме обнаружено тело женщины 1993 года рождения и ребенка 2016 года рождения. Также при пожаре пострадала женщина 1951 года рождения, которая госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.