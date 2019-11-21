В Якутии два человека погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме

ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Двое, в том числе ребёнок, погибли, ещё один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Якутии, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.
В четверг около шести часов утра (23.00 мск) в городе Нюрба Нюрбинского района произошел пожар в частном жилом доме. Уже через шесть минут после сообщения о пожаре на месте работали пожарные. На момент их прибытия дом был полностью охвачен огнем.
"В ходе тушения пожара огнеборцами в доме обнаружено тело женщины 1993 года рождения и ребенка 2016 года рождения. Также при пожаре пострадала женщина 1951 года рождения, которая госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.
В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади. При тушении были задействованы 16 человек, семь единиц техники.