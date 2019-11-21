Сенат Казахстана одобрил соглашение стран СНГ о борьбе с IT-преступлениями

НУР-СУЛТАН, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана. Соглашение создает правовые основы сотрудничества, обеспечивает единое понимание уголовно-наказуемых деяний, терминологий в сфере информационных технологий, а также определяет компетентные государственные органы и порядок их взаимодействия.

По данным сената Казахстана, ратификация соглашения позволит странам-участницам СНГ активнее взаимодействовать, повысить результаты совместных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций в связи с преступлениями в информационных технологиях.

Законопроект также расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий, сближая национальные законодательства государств-участников.