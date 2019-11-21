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РИА Новости

Сенат Казахстана одобрил соглашение стран СНГ о борьбе с IT-преступлениями

07:55 21.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание парламента Казахстана в Нур-Султане
Здание парламента Казахстана в Нур-Султане
© Sputnik
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Здание парламента Казахстана в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана. Соглашение создает правовые основы сотрудничества, обеспечивает единое понимание уголовно-наказуемых деяний, терминологий в сфере информационных технологий, а также определяет компетентные государственные органы и порядок их взаимодействия.
По данным сената Казахстана, ратификация соглашения позволит странам-участницам СНГ активнее взаимодействовать, повысить результаты совместных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций в связи с преступлениями в информационных технологиях.
Законопроект также расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий, сближая национальные законодательства государств-участников.
Флаг Содружества Независимых Государств
20 ноября, 00:35
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После одобрения в сенате законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.
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Нур-СултанСодружествоСНГПарламент КазахстанаКазахстанБезопасностьВ мире
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