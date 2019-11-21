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РИА Новости

"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев

06:45 21.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, из-за этого уровень коррупции в стране повысился до такой степени, которую "даже не позволял" бывший президент Петр Порошенко.
"Мы пришли к еще большей коррупции, чем было, потому что даже Порошенко такого не позволял: из страны вывели миллиарды", — отметил он, подчеркнув, что новая власть ничего против этого не предпринимает.
Политик возмутился, что на многих ключевых должностях на Украине работают "заезжие гастролеры", которым платят в разы больше, чем гражданам этой страны только за то, что они иностранцы. Среди них депутат, в частности, назвал главу "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, который является гражданином Литвы, а треть фракции "Слуга народа" находится в "списках грантоедов группы Сороса". При этом у председателя партии Зеленского Давида Арахамии нашли американский паспорт, добавил Рабинович. Также, по словам депутата, наблюдательные советы "Нафтогаза" и крупнейшего госбанка страны "Ощадбанк" полностью состоят из иностранцев.
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"Нами управляют те, кому Украина, в общем, не нужна. Которые приехали сюда на заработки, приехали сорвать куш и потом у себя в кабаках рассказывать после принятой марихуаны, как обдурили Украину. Так нельзя. Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. ред.), вы обещали нам другое. Где это все?", — сказал депутат.
Ранее Рабинович поставил под сомнение инициативу Зеленского и его команды по открытию рынка земли для иностранцев. Парламентарий выразил мнение, что это решение приведет к продаже страны как таковой.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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