"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев

По его словам, из-за этого уровень коррупции в стране повысился до такой степени, которую "даже не позволял" бывший президент Петр Порошенко.

"Мы пришли к еще большей коррупции, чем было, потому что даже Порошенко такого не позволял: из страны вывели миллиарды", — отметил он, подчеркнув, что новая власть ничего против этого не предпринимает.

Политик возмутился, что на многих ключевых должностях на Украине работают "заезжие гастролеры", которым платят в разы больше, чем гражданам этой страны только за то, что они иностранцы. Среди них депутат, в частности, назвал главу "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, который является гражданином Литвы, а треть фракции "Слуга народа" находится в "списках грантоедов группы Сороса". При этом у председателя партии Зеленского Давида Арахамии нашли американский паспорт, добавил Рабинович. Также, по словам депутата, наблюдательные советы "Нафтогаза" и крупнейшего госбанка страны "Ощадбанк" полностью состоят из иностранцев.

"Нами управляют те, кому Украина, в общем, не нужна. Которые приехали сюда на заработки, приехали сорвать куш и потом у себя в кабаках рассказывать после принятой марихуаны, как обдурили Украину. Так нельзя. Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. ред.), вы обещали нам другое. Где это все?", — сказал депутат.