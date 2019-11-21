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РИА Новости

Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа

04:35 21.11.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Комитет палаты представителей США по разведке проголосовал против требования республиканцев провести слушания с участием автора главной утечки о разговоре президента Дональда Трампа с украинским коллегой, а также сына Джо Байдена - Хантера. Трансляцию заседания комитета вел телеканал C-Span.
Процедура импичмента Трампа была запущена именно после появления этой утечки.
В подконтрольном демократам комитете подавляющее большинство не поддержало предложение находящихся в меньшинстве республиканцев.
Комитет палаты по разведке вторую неделю проводит открытые слушания в рамках импичмента с бывшими и действующими официальными лицами. Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на размораживание помощи провести расследование против своего политического оппонента — кандидата в президенты США Джо Байдена. Трамп отрицает подобные обвинения.
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