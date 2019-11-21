Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа

Комитет палаты по разведке вторую неделю проводит открытые слушания в рамках импичмента с бывшими и действующими официальными лицами. Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на размораживание помощи провести расследование против своего политического оппонента — кандидата в президенты США Джо Байдена. Трамп отрицает подобные обвинения.