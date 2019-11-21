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РИА Новости

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

04:25 21.11.2019
12196
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
Как стало известно, судно накануне прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.

"Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", – говорится в заявлении дипведомства США.

США, Польша и Украина подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа 31 августа.
В документе говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
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Ситуация на УкраинеБалтийское мореПольшаСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Энергетическая независимость Украины??? Просто смех. Я думал что энергетическая независимость - это когда страна что- то производит сама, а не поставляет из Америки.😀
21 ноября, 05:07
Руслан Петров
1510000
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