Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T03:58+0300
https://ria.ru/20191121/1561186410.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155821/69/1558216959_0:0:2663:1498_1036x0_80_0_0_803e597c4a7d1b44e3a6c9346c7e0879.jpg
РИА Новости

Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде

03:58 21.11.2019
2578
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинская власть продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал, что это закончится. Однако в стране запретили книги на русском языке, все школы перешли на украинский язык.

"Для чего это? Перед кем ты прогибаешься, уважаемый президент. Твои избиратели за это разве голосовали? Они голосовали за восстановление нормальных отношений", – заявил Рабинович.

Политик подчеркнул, что отсутствие авиационного сообщения с Россией не поможет в сложившейся ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 октября, 19:51
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
5151031
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Крупнокалиберный автомат АШ-12
"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Президент Украины Владимир Зеленский
Экс-министр призвала украинцев перестать верить Зеленскому
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
Пентагон: Киев в июле выражал беспокойство из-за заморозки военной помощи
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
Цех розлива коньяка
Французский врач рассказала о признаках появления алкогольной зависимости
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адмирал прокомментировал слова об "угробленных" украинских кораблях
Ключевская сопка
На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
Настройка Wi-Fi на телефоне Apple iPhone 4
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
03:58Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
03:47Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
Лента новостейМолния