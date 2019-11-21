Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинская власть продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал, что это закончится. Однако в стране запретили книги на русском языке, все школы перешли на украинский язык.
"Для чего это? Перед кем ты прогибаешься, уважаемый президент. Твои избиратели за это разве голосовали? Они голосовали за восстановление нормальных отношений", – заявил Рабинович.
Политик подчеркнул, что отсутствие авиационного сообщения с Россией не поможет в сложившейся ситуации.