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РИА Новости

Французский врач рассказала о признаках появления алкогольной зависимости

03:33 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦех розлива коньяка
Цех розлива коньяка
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Употребление алкоголя каждый день не несет ничего хорошего для здоровья, а невозможность ограничиться одним бокалом за вечер служит симптомом зависимости от "зеленого змия", рассказала РИА Новости аддиктолог Мокка Лорберг.
В начале ноября Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала рейтинг стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. В нем Франция занимает третье место (11,7 литра), а Россия - седьмое (11,1 литра).
По словам Лорберг, задуматься о том, что человек испытывает привязанность к алкоголю, можно по ряду симптомов. "Например, когда вы не можете воздерживаться от потребления алкоголя несмотря на негативные последствия для жизни и вопреки намерению перестать пить. Или когда повседневная жизнь человека вращается вокруг алкоголя и усилий по тому, чтобы его получить", - говорит эксперт.
Еще одним признаком, отмечает Лорберг, является то, что "человек не может выпить лишь один бокал и остановиться на этом", то есть когда первый стакан провоцирует употребление последующих доз алкоголя.
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"Если вы выпиваете первый бокал, чтобы унять желание выпить, и затем краткосрочно чувствуете себя лучше - это тоже говорит о зависимости. Как и тот факт, что потребление алкоголя становится для вас навязчивой идеей", - считает эксперт.
По ее словам, разницы в том, какой напиток предпочитает человек, нет - "конечно, бокал вина содержит меньше алкоголя, чем более крепкие напитки". "Но проблема состоит не в выборе напитка, а в том, в каких отношениях вы с ним состоите и как его потребляете. Употребление алкоголя, даже красного вина, каждый день не дает здоровью ничего хорошего, как бы не говорили об обратном, а, напротив, несет значительные риски", - заключила собеседница агентства.
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Виктория Иванова (журналист)ОЭСРФранцияРоссияПарижВ мире
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