Пармас советует брать на главную роль Михалкову тем, кто хочет спасти фильм

По сюжету фильма успешный врач-гинеколог Маша поглощена работой, от нее уходит муж и ее жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности. Главные роли в картине исполнили Анна Михалкова, Антон Филипенко и Светлана Камынина.

По словам Пармас, сценарий изначально писался специально для Михалковой. "Другое дело, что Анна Никитична такая артистка, что она любую роль, которая была даже не для нее написана, "подомнет" под себя так, что будет ощущение, будто она действительно писалась для нее. С Аней работать огромное удовольствие. Если ты хочешь, чтоб твой фильм был спасен, бери на главную роль Аню Михалкову. Я абсолютно серьезно!" - отметила режиссер.