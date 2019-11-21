Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-21T03:32+0300
https://ria.ru/20191121/1561186185.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/28/1555352874_0:304:3072:2032_1036x0_80_0_0_50ff065a1ecfe036064c0d4e7703b621.jpg
РИА Новости

Пармас советует брать на главную роль Михалкову тем, кто хочет спасти фильм

03:32 21.11.2019
273
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Анна Михалкова
Актриса Анна Михалкова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актриса Анна Михалкова. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Работать с актрисой Анной Михалковой на съемочной площадке комедии "Давай разведемся!" было огромным удовольствием, поэтому ее надо брать на главную роль, если есть желание спасти картину, заявила в интервью РИА Новости режиссер фильма Анна Пармас.
По сюжету фильма успешный врач-гинеколог Маша поглощена работой, от нее уходит муж и ее жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности. Главные роли в картине исполнили Анна Михалкова, Антон Филипенко и Светлана Камынина.
По словам Пармас, сценарий изначально писался специально для Михалковой. "Другое дело, что Анна Никитична такая артистка, что она любую роль, которая была даже не для нее написана, "подомнет" под себя так, что будет ощущение, будто она действительно писалась для нее. С Аней работать огромное удовольствие. Если ты хочешь, чтоб твой фильм был спасен, бери на главную роль Аню Михалкову. Я абсолютно серьезно!" - отметила режиссер.
Пармас добавила, что получила бы огромное удовольствие, если после просмотра фильма зрители выходили бы из зала в хорошем расположении духа. "Я точно хочу одного - чтобы зритель выходил из зала с улыбкой. Если так случится, буду счастлива!" - заключила она.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
10 сентября, 12:14
Путин наградил Юрия Куклачева, Анну Михалкову и Викторию Исакову
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
130005
Обсудить 0
КультураАнна ПармасАнна МихалковаРоссия
Рекомендуем
Дирижер Филипп Чижевский и режиссер Константин Богомолов
"Триумф Времени и Бесчувствия" Генделя исполнят в Московской консерватории
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Крупнокалиберный автомат АШ-12
"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Цех розлива коньяка
Французский врач рассказала о признаках появления алкогольной зависимости
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
Моралес предупредил боливийских военных об ответственности за репрессии
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
Участница на специализированной выставке vape-индустрии
Привыкание и смертельные осложнения: эксперты рассказали, чем опасны вейпы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Сайт электронной платежной системы QIWI
В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
Покупка в интернете
Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве
В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
Замсекретаря генсовета Единой России Андрей Климов
Сенатор сообщил, когда может состояться визит правящей партии САР в Россию
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
03:58Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
03:47Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
Лента новостейМолния