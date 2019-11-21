В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Госдуму уже на следующей неделе планируется внести законопроект о такси, предполагающий, в частности, что работать таксистами смогут только обладатели прав, выданных в России, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова

По словам Боковой, которая является одним из авторов законопроекта, документ уже практически готов, планируется, что он будет внесен в Госдуму в последнюю неделю ноября. Также среди авторов проекта выступят, как ожидается, и ряд депутатов Госдумы

Бокова сообщила, что одним из нововведений законопроекта станет запрет на работу таксистами обладателям водительских удостоверений, выданных за пределами России, в частности, в странах СНГ.

"Это не запрет мигрантам работать таксистами в России, ведь легальная работа трудовых мигрантов предусмотрена нашими международными соглашениями. Но, исходя из принципа безопасности перевозок, очевидно, что на работу в такси иностранные граждане должны приниматься только с российским водительским удостоверением. Это станет гарантией того, что именно российские органы провели всестороннюю проверку, установили, что водитель соответствует всем необходимым требованиям", - пояснила сенатор.

Также, по словам автора законопроекта, документ будет предусматривать обязательное страхование жизни и здоровья пассажиров. Сейчас, отметила Бокова, такие страховки введены агрегаторами такси, но, по сути, являются их "доброй волей", которая может быть отменена в любой момент. Проект сделает этот момент обязательным при любой поездке.

Как подчеркнула сенатор, в целом ключевой задачей законопроекта является повышение безопасности как пассажиров, так и водителей такси.