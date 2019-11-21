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РИА Новости

Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов

03:06 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
"В конце этого месяца президент окончательно запустит в эксплуатацию платную дорогу Москва - Санкт-Петербург протяженностью почти 700 километров", - рассказал он.
Новая скоростная автодорога М-11 Москва - Петербург проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Ввод в эксплуатацию всей автотрассы планируется во второй половине ноября. Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в марте сообщал, что стоимость проезда по скоростной трассе М-11 будет составлять около 2 тысяч рублей.
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Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
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Спортсмены и команды
Сергей Иванов
Вячеслав ПетушенкоМоскваРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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