Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов

"В конце этого месяца президент окончательно запустит в эксплуатацию платную дорогу Москва - Санкт-Петербург протяженностью почти 700 километров", - рассказал он.

Новая скоростная автодорога М-11 Москва - Петербург проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Ввод в эксплуатацию всей автотрассы планируется во второй половине ноября. Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в марте сообщал, что стоимость проезда по скоростной трассе М-11 будет составлять около 2 тысяч рублей.