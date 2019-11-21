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РИА Новости

На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров

02:56 21.11.2019
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© Евгений НескоромныйКлючевская сопка
Ключевская сопка
© Евгений Нескоромный
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке, где ранее началось вершинное извержение, выбросил столб пепла на высоту в 6 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"(Отмечается) выброс пепла на 6 километров. Пепловые шлейфы простираются к югу - юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.
В ночь на 11 ноября в кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскаленного материала.
Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на склонах на высотах 500-3600 метров расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 метров, возраст около 7 тысяч лет.
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Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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РоссияЗемля - РИА НаукаКамчаткаРоссийская академия наукПетропавловск-Камчатский
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