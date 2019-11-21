На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Вулкан Ключевской на Камчатке , где ранее началось вершинное извержение, выбросил столб пепла на высоту в 6 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

"(Отмечается) выброс пепла на 6 километров. Пепловые шлейфы простираются к югу - юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

В ночь на 11 ноября в кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскаленного материала.

Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на склонах на высотах 500-3600 метров расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 метров, возраст около 7 тысяч лет.