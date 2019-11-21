На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров

"(Отмечается) выброс пепла на 6 километров. Пепловые шлейфы простираются к югу - юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.
В ночь на 11 ноября в кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскаленного материала.
Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на склонах на высотах 500-3600 метров расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 метров, возраст около 7 тысяч лет.
24 сентября, 03:55РИА НаукаВ МЧС рассказали, как уберечься от вулканического пепла
Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.