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РИА Новости

Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС

02:05 21.11.2019
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России дорабатывает мобильное приложение для самозанятых "Мой налог", с тем чтобы с первого квартала 2020 года предоставить им возможность добровольно платить пенсионные взносы, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин.
"Важно режим самозанятых гармонизировать с пенсионной системой. Мы сейчас над этим работаем: самозанятый гражданин в будущем сможет добровольно формировать свой пенсионный стаж прямо через приложение "Мой налог". Сейчас "самозанятые" ничего не уплачивают ПФР, в ставку налога только входит оплата в фонд ОМС", - сказал Мишустин в интервью газете "Коммерсант".
"Нам принципиально важна добровольность выбора. Надеюсь, что в первом квартале 2020 года мы это сделаем", - подчеркнул он.
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Предприниматели с доходом не более 2,4 миллиона рублей в год и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи. 20 ноября 2018
20 ноября 2018, 12:41
Путин встретится с главой ФНС Мишустиным
В следующем году власти планируют распространить этот режим и на другие регионы РФ.
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Михаил МишустинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФПенсионный фонд РФКоммерсантъФедеральная налоговая служба РФМоскваЭкономика
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