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РИА Новости

Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"

01:56 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Диалог важен "даже с самыми трудными партнерами", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv.
Глава прибалтийской республики обвинила Москву в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне.
"Не секрет, что России все равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски", — сказала президент.
По ее словам, уровень российских сил и технологий на западных границах страны близ Эстонии настолько велик, что "соизмерим с тем, что было задействовано там на военных учениях "Запад-2009".
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"Поэтому НАТО нужно понимать, что будет мало времени на реагирование, если что-то пойдет не так", — подчеркнула Кальюлайд.
Однако глава прибалтийской республики признала, что Москва не представляет "непосредственной угрозы". По словам президента, НАТО "стопроцентно защитит своих союзников, но эти сто процентов зависят от готовности и возможности сдерживания".
Также Кальюлайд заявила, что не получила приглашение на парад Победы в Москву в следующем году. При этом в начале ноября премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что обсуждал с Кальюлайд возможную поездку в российскую столицу на 9 мая.
В заключении интервью глава республики отметила, что считает диалог важным "даже с самыми трудными партнерами".
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Керсти КальюлайдНАТОЭстонияЕвропаРоссияВ мире
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