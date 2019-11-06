Премьер Эстонии заявил, что поддержит поездку президента в Москву на 9 мая

"Мы бегло говорили об этом с президентом. Моя позиция, в любом случае, поддерживающая. Разумеется, это решение президента, ехать или нет. Но если она решит поехать, то я обязательно это поддержу", - приводит в среду слова Ратаса портал эстонского телерадиовещания ERR.

Сама Кальюлайд ранее отметила, что приглашение из Москвы пока не поступало, а решение о возможной поездке она примет после консультаций с партнерами и союзниками.

В конце октября канцелярия главы эстонского государства сообщила, что президент Кальюлайд еще не получила приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пресс-службе также отметили, что РФ пока не прислала ответ на отправленное 15 октября Кальюлайд приглашение российскому президенту Владимиру Путину на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет с 17 по 19 июня 2020 года в Тарту. Устное приглашение российскому лидеру посетить Эстонию было передано 18 апреля во время визита Кальюлайд в Москву.