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РИА Новости

Премьер Эстонии заявил, что поддержит поездку президента в Москву на 9 мая

14:05 06.11.2019 (обновлено: 14:14 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТАЛЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Премьер Эстонии Юри Ратас поддерживает возможную поездку президента республики Керсти Кальюлайд в Москву 9 мая, где пройдут мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
18 июля, 17:33Радио Sputnik
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в понедельник, что "крайне скептически" относится к возможной поездке главы эстонского государства в Москву, и рекомендовал Кальюлайд отказаться от визита.
"Мы бегло говорили об этом с президентом. Моя позиция, в любом случае, поддерживающая. Разумеется, это решение президента, ехать или нет. Но если она решит поехать, то я обязательно это поддержу", - приводит в среду слова Ратаса портал эстонского телерадиовещания ERR.
Сама Кальюлайд ранее отметила, что приглашение из Москвы пока не поступало, а решение о возможной поездке она примет после консультаций с партнерами и союзниками.
В конце октября канцелярия главы эстонского государства сообщила, что президент Кальюлайд еще не получила приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пресс-службе также отметили, что РФ пока не прислала ответ на отправленное 15 октября Кальюлайд приглашение российскому президенту Владимиру Путину на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет с 17 по 19 июня 2020 года в Тарту. Устное приглашение российскому лидеру посетить Эстонию было передано 18 апреля во время визита Кальюлайд в Москву.
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Юри РатасКерсти КальюлайдПарад ПобедыЭстонияРоссия
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