Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинский президент Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на трех возвращенных Россией кораблях — нарушителях границы не хватает части оборудования и вооружения.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и наши катера. То, что мы увидели, действительно, не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы увидим все детали", — сказал Зеленский журналистам в военной гавани в Очакове, куда вечером прибыли корабли.

"Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы они вернули все, что там есть", — добавил он.

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что правоохранители проведут необходимые следственные действия для оценки состояния кораблей.

Украинская провокация

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу военными были задержаны.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.

Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.