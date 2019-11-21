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РИА Новости

Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей

01:34 21.11.2019 (обновлено: 01:52 21.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Кейзо / Перейти в фотобанкБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на трех возвращенных Россией кораблях — нарушителях границы не хватает части оборудования и вооружения.
"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и наши катера. То, что мы увидели, действительно, не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы увидим все детали", — сказал Зеленский журналистам в военной гавани в Очакове, куда вечером прибыли корабли.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Вчера, 21:47
Задержанные Россией за нарушение госграницы корабли вернулись на Украину
"Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы они вернули все, что там есть", — добавил он.
Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что правоохранители проведут необходимые следственные действия для оценки состояния кораблей.

Украинская провокация

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу военными были задержаны.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.
Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Накануне вечером возвращенные Россией катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись на Украину. Корабли доставили в порт при помощи вспомогательных судов.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Вчера, 19:23Акценты
Докопались до унитаза. Украинцы не рады своим кораблямИ моряков им вернули, и корабли отдали. Но опять на Украине недовольны – унитазы "зажали". Может, кампанию начнут за их возвращение?
729479750
Обсудить 38
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныСитуация на УкраинеВоенно-морские силы УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Россия должна Украине всего-то ничего -- 22 миллиарда $. И по-видимому раскошеливаться таки придётся...
21 ноября, 02:23
МСМояхата Скраю
277001103
Тут бы сначала доказать, что оно там было. А то знаем:три магнитофона, куртки замшевые, три... (с)
21 ноября, 02:03
Сельский реднек
111180001
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