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РИА Новости

Иерусалимскому патриарху вручат премию Фонда единства православных народов

01:05 21.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Иерусалимский Феофил III . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг возглавит церемонию вручения премии Фонда единства православных народов (ФЕПН) в храме Христа Спасителя, которая в этом году будет вручена патриарху Иерусалимскому Феофилу III.
Премия ФЕПН имени патриарха Алексия II ежегодно присуждается за утверждение и продвижение христианских ценностей в обществе и деятельность по укреплению единства православных народов. В прошлом году лауреатами премии были предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней и бывший председатель правительства РФ Виктор Зубков.
Торжественная церемония награждения пройдет, по традиции, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Мероприятие завершится концертом духовной музыки, в котором примут участие известные российские коллективы.
"Вручение премий в Москве является одним из главных мероприятий ежегодного международного общественно-политического и церковно-общественного календаря православного мира, в котором принимают участие лидеры государств, члены правительств, главы дипломатических миссий, лауреаты прошлых лет, видные общественные, политические и религиозные деятели", - сообщили в ФЕПН.
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По данным организаторов, в этом году премия фонда будет вручена Иерусалимскому патриарху Феофилу за деятельность по укреплению единства православных народов и утверждению христианских ценностей.
Патриарх Феофил является сторонником канонической Украинской православной церкви. Встречаясь с делегацией УПЦ в сентябре 2018 года в Иерусалиме, он признал, что в современном мире "в церковное тело пытаются проникнуть щупальца глобализации, чтобы его разрушить", о чем свидетельствуют "вмешательство политиков в дела церкви и представителей одной церкви в дела другой под влиянием политиков".
Иерусалимский патриарх тогда заверил, что молится за предстоятеля УПЦ митрополита Киевского Онуфрия и многострадальный народ Украины. "Держитесь своего предстоятеля, не только находите успокоение в его молитвах, но будьте его помощниками, подражайте ему в твердости веры", - сказал патриарх Феофил делегации УПЦ.
В 2017 году лауреатами премии стали патриарх Коптский Тавадрос II, президент Македонии Георге Иванов и мэр Москвы Сергей Собянин. В 2016 году премии ФЕПН получили президент Сербии Томислав Николич, патриарх Болгарский Неофит и спикер Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин. Сама премия была учреждена в 2001 году.
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