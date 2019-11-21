Кабмин обсудит соглашение о сотрудничестве с Анголой в исследовании космоса

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России обсудит в четверг соглашение с Анголой о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщила пресс-служба кабинета.
Межправительственное соглашение было подписано 4 апреля в Москве в рамках визита президента Анголы.
Руководство деятельностью в рамках соглашения и ее координацию будут осуществлять "Роскосмос" и Минкомсвязь России совместно с министерством высшего образования, науки и техники Анголы при координирующей роли первого.
Соглашение призвано придать импульс сотрудничеству в таких областях, как спутниковая навигация, исследование космического пространства, астрофизические исследования и изучение планет, дистанционное зондирование Земли из космоса, космическое материаловедение, космическая медицина и биология, космическая связь, спутниковое теле- и радиовещание и использование связанных с ними информационных технологий и услуг, космическая геодезия и метеорология, предоставление и использование услуг по запускам, пилотируемые космические полеты, а также подготовка и переподготовка специалистов, задействованных в космической деятельности, перечислило правительство.