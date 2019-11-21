Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-21T00:54+0300
https://ria.ru/20191121/1561184345.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_83:238:1914:1268_1036x0_80_0_0_1bc779915c3a07524a325df626a00056.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит соглашение о сотрудничестве с Анголой в исследовании космоса

00:53 21.11.2019 (обновлено: 00:54 21.11.2019)
93
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России обсудит в четверг соглашение с Анголой о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщила пресс-служба кабинета.
Межправительственное соглашение было подписано 4 апреля в Москве в рамках визита президента Анголы.
Руководство деятельностью в рамках соглашения и ее координацию будут осуществлять "Роскосмос" и Минкомсвязь России совместно с министерством высшего образования, науки и техники Анголы при координирующей роли первого.
Соглашение призвано придать импульс сотрудничеству в таких областях, как спутниковая навигация, исследование космического пространства, астрофизические исследования и изучение планет, дистанционное зондирование Земли из космоса, космическое материаловедение, космическая медицина и биология, космическая связь, спутниковое теле- и радиовещание и использование связанных с ними информационных технологий и услуг, космическая геодезия и метеорология, предоставление и использование услуг по запускам, пилотируемые космические полеты, а также подготовка и переподготовка специалистов, задействованных в космической деятельности, перечислило правительство.
Президент Анголы Жоау Лоуренсу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
24 октября, 18:32Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Власти Анголы хотят, чтобы Россия развивала отношения со странами Африки
500001
Обсудить 0
РИА НаукаМинкомсвязьКосмос - РИА НаукаРоскосмосПравительство РФРоссияАнгола
Рекомендуем
Патриарх Константинопольский Варфоломей
В Стамбуле неизвестные забрались в дом патриарха Варфоломея, пишут СМИ
Настройка Wi-Fi на телефоне Apple iPhone 4
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Здание правительства РФ
Кабмин обсудит создание "зон безопасности" вокруг объектов ТЭК
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать формирование правительства единства
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Иерусалимскому патриарху вручат премию Фонда единства православных народов
Генеральный директор компании Главкосмос Дмитрий Лоскутов
"Дочка" Роскосмоса запустила единый портал космической продукции
Один из лидеров партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов
Русский союз Латвии поможет подозреваемому в отрицании "оккупации" страны
Здание киностудии имени Горького в Москве
Восстановление киностудии имени Горького потребует три года
Президент Швейцарии Ули Маурер
Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Швейцарии
Селин Дион
Селин Дион рассказала, как относится к замужеству
Оксфордский словарь английскго языка
Оксфордский словарь назвал "климатическое ЧП" словом 2019 года
Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
В Палестине призвали лишить еврейских поселенцев двойного гражданства
Вид с воздуха на город Уфа
В Уфе представят проект "российского аналога" "Википедии"
Геодезический космический аппарат Гео-ИК-2
Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
06:55Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
Лента новостейМолния