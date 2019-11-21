Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Электропоезд "Иволга" 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин откроет в четверг движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров ( МЦД ), сообщила пресс-служба Кремля.

Первыми будут запущены два диаметра - МЦД-1, который свяжет Одинцово и Лобню, и МЦД-2 - Нахабино-Подольск. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километров пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области – до 75%.

График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом в пять-шесть минут в часы пик.

Инфраструктура и поезда

При подготовке к запуску движения на МЦД на станциях провели работы по благоустройству с учетом единых требований к комфорту и безопасности инфраструктуры. На остановочных пунктах отремонтировали кассы, установили погодные модули, на платформы нанесли светящиеся полосы безопасности, создали удобные сходы и обновили элементы навигации.

Кроме того, к запуску Московских центральных диаметров отремонтировали 31 железнодорожную станцию, в том числе фасады и кровлю уличных билетных касс и павильонов с турникетами.

Для обозначения первых диаметров выли выбраны уникальные цвета. Цвет физалиса - основной для МЦД-1, цвет фуксии - для МЦД-2. Торцы платформ, кассовые окна, погодные модули, здания и другие элементы на платформах ряда станций, входящих в маршрут диаметров, окрашены в соответствующие цвета. Цветовые элементы будут интегрированы в пассажирскую навигацию на станциях, это позволит визуально выделить станции МЦД.

Около 5 тысяч сотрудников транспортного комплекса Москвы прошли переобучение к запуску центральных диаметров.

Переводить пассажиров по первым двум линиям будут поезда "Иволга". Они спроектированы в России и почти полностью состоят из отечественных комплектующих. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами.

В "Иволгах" будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi и USB-розетки для зарядки гаджетов.

Билеты и тарифы

Всего в Москве будут действовать три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах Москвы: МЦД-1 в границах станций "Марк" – "Сетунь", МЦД-2 в границах станций "Волоколамская" – "Остафьево".

Зона "Пригород" будет действовать за пределами станций "Марк", "Сетунь", "Волоколамская", "Остафьево" и до конечных станций МЦД "Одинцово", "Лобня", "Нахабино", "Подольск". "Дальняя" зона начинается за границами МЦД.

Цена поездки на центральных диаметрах по Москве будет равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне будут стоить из расчета 23 рубля за зону. Кроме того, в течение 90 минут с начала поездки будет действовать бесплатный переход с центральных диаметров на метро или МЦК.

Также пассажиры пригородной зоны смогут воспользоваться абонементами на сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24450 рублей). Эти абонементы необходимо будет записать на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка". Для выезда в "Дальнюю" зону необходимо будет приобретать существующий пригородный абонемент, либо оплачивать всю поездку "Кошельком" карты "Тройка".

По данным властей, новая тарифная система позволит пассажирам ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажирам, приезжающим из Московской области в границах МЦД – до 75%.

При этом для оплаты проезда на МЦД картой "Тройка" и бесплатной пересадки на метро и МЦК необходимо перепрограммировать карту в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах.

Кроме того, все пассажиры МЦД на выходе должны будут прикладывать карту к валидатору, иначе она будет заблокирована. Разблокировка карты будет стоить 150 рублей, это можно будет сделать в кассах и билетных автоматах ЦППК и метрополитена. При этом в ЦППК пообещали первый период после запуска не блокировать карты.

Бумажные билеты "Единый" на МЦД не будут действовать, но для оплаты будут доступны бумажные билеты пригородных электричек, однако бесплатной пересадки на метро и МЦК при их использовании не будет.

Безопасность

Для обеспечения безопасности пассажиров и профилактики вандализма в поездах "Иволга" Московских центральных диаметров установят более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения.

В каждом вагоне разместят от восьми до 11 камер. Также устройства видеонаблюдения установят снаружи составов и в кабинах машинистов, что поможет машинисту контролировать посадку пассажиров на платформах и следить за целостностью поезда. По запросу данные с видеокамер в поездах МЦД могут быть переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, в каждой "Иволге" на МЦД будут находиться сотрудники охраны.

За состоянием машинистов будет следить система безопасности движения поездов со специальной "кнопкой бдительности". Также у машиниста есть особый браслет с часами, который надевается на запястье и отслеживает его биологические параметры. Если машинист начинает засыпать или ему становится плохо, раздаётся звуковой сигнал, и на пульте загорается предупреждающий индикатор. После этого машинист должен подтвердить, что он в норме, нажав на "кнопку бдительности". Если ни одна из "кнопок бдительности" не сработает в течение пяти-семи секунд, произойдёт экстренное торможение.

Провоз домашних животных и птиц на центральных диаметрах будет бесплатным. При этом провоз разрешается при наличии ветеринарного паспорта, а животных - кроме кошек, собак-поводырей, мелких собак и собак крупных пород в намордниках - нужно будет перевозить в клетках или специальных переносках.

Как и в метро, на МЦД будет бесплатным провоз велосипедов, в "Иволге" для них предусмотрены специальные крепления, по четыре в каждом головном вагоне. Самокаты, санки, сегвеи и другой багаж также можно будет провозить бесплатно, если по сумме габаритов они не больше 180 сантиметров.