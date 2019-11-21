В Большом театре покажут новую "Жизель" с каноничным финалом

"Любая редакция классического балета имеет свой временной период, — сказал на брифинге руководитель балетной труппы ГАБТа Махар Вазиев. – Наступает время и появляется желание вновь обратиться к спектаклю, осмыслить его и найти в нем заново то, что является художественной ценностью".
Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке. 27 июля 1974
Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке. 27 июля 1974
Балет "Красная Жизель" в постановке Театра балета Бориса Эйфмана
Балет "Красная Жизель" в постановке Театра балета Бориса Эйфмана
Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке. 27 июля 1974
Балет "Красная Жизель" в постановке Театра балета Бориса Эйфмана
"Мы возвращаемся к первоначальной, христианской концовке, когда Жизель прощает Альберта и благословляет его брак с Батильдой", — пояснил Ратманский.
Народная артистка СССР Галина Сергеевна Уланова исполняет партию Жизели в одноименном балете на сцене Государственного академического Большого театра СССР (ГАБТ)
Народная артистка СССР Галина Сергеевна Уланова исполняет партию Жизели в одноименном балете на сцене Государственного академического Большого театра СССР (ГАБТ)
Сцена из спектакля Санкт-Петербургского Государственного Академического Театра балета Бориса Эйфмана "Красная Жизель". Партию Балерины исполняет Вера Арбузова
Сцена из спектакля Санкт-Петербургского Государственного Академического Театра балета Бориса Эйфмана "Красная Жизель". Партию Балерины исполняет Вера Арбузова
Солистка Американского балетного театра Полина Семионова (Жизель) в сцене из одноименного балета в постановке Никиты Долгушина в Михайловском театре
Солистка Американского балетного театра Полина Семионова (Жизель) в сцене из одноименного балета в постановке Никиты Долгушина в Михайловском театре
Народная артистка СССР Галина Сергеевна Уланова исполняет партию Жизели в одноименном балете на сцене Государственного академического Большого театра СССР (ГАБТ)
Сцена из спектакля Санкт-Петербургского Государственного Академического Театра балета Бориса Эйфмана "Красная Жизель". Партию Балерины исполняет Вера Арбузова
Солистка Американского балетного театра Полина Семионова (Жизель) в сцене из одноименного балета в постановке Никиты Долгушина в Михайловском театре