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РИА Новости

В Большом театре покажут новую "Жизель" с каноничным финалом

13:00 21.11.2019 (обновлено: 13:02 21.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСбор труппы Большого театра
Сбор труппы Большого театра
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первой балетной премьерой 244-го сезона Большого театра станет "Жизель" Адольфа Адана в редакции Алексея Ратманского.
"Это старинный спектакль, который мы переставляем современными средствами, — приводят слова Ратманского в пресс-службе. — На репетициях мы ищем органичное существование и мотивацию поступков, понятную современным артистам. Вместе с тем, какие-то вещи, которое исчезли и кажутся мне важными поэтическими и значительными, мы пытаемся вернуть".
По словам постановщика, что-то было ранее детально описано, а новые фрагменты танца создаются так, чтобы не выбивались из общей картины.

"Любая редакция классического балета имеет свой временной период, — сказал на брифинге руководитель балетной труппы ГАБТа Махар Вазиев. – Наступает время и появляется желание вновь обратиться к спектаклю, осмыслить его и найти в нем заново то, что является художественной ценностью".

Исполнитель партии графа Альберта танцор Артемий Беляков отметил, что слово "современный" не должно пугать зрителей этой постановки, ведь она абсолютно классическая.
© AP Photo

Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке. 27 июля 1974

Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета Жизель в Нью-Йорке
1 из 3

Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке. 27 июля 1974

© AP Photo
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана/Евгений Матвеев

Балет "Красная Жизель" в постановке Театра балета Бориса Эйфмана

Балет Красная Жизель в постановке Театра балета Бориса Эйфмана
2 из 3

Балет "Красная Жизель" в постановке Театра балета Бориса Эйфмана

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана/Евгений Матвеев
© Фото : Новая операСцена из балета "Жизель", Русский национальный балет Сергея Радченко
Сцена из балета Жизель, Русский национальный балет Сергея Радченко
3 из 3
Сцена из балета "Жизель", Русский национальный балет Сергея Радченко
© Фото : Новая опера
1 из 3

Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке. 27 июля 1974

© AP Photo
2 из 3

Балет "Красная Жизель" в постановке Театра балета Бориса Эйфмана

© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана/Евгений Матвеев
3 из 3
Сцена из балета "Жизель", Русский национальный балет Сергея Радченко
© Фото : Новая опера
"В ней нет ничего недоступного восприятию неподготовленного зрителя, — заметил он. – Но там действительно множество уникальных хореографических элементов, которых не было в прежних редакциях "Жизели", показанных в Большом театре".
Он добавил, что артисты в этом спектакле работают в непривычной для них, особенной технике, разработанной Ратманским.
В итоге получилась новая хореографическая версия балета, основанная на детальном изучении источников. Кроме того, финал постановки претерпел изменения, став более "каноничным".

"Мы возвращаемся к первоначальной, христианской концовке, когда Жизель прощает Альберта и благословляет его брак с Батильдой", — пояснил Ратманский.

© AFP 2019 / Mudjahid SafodienБалерины санкт-петербургского театра балета во время перерыва репетиции "Жизель" в Йоханнесбурге, ЮАР
Балерины санкт-петербургского театра балета во время перерыва репетиции Жизель в Йоханнесбурге, ЮАР
1 из 5
Балерины санкт-петербургского театра балета во время перерыва репетиции "Жизель" в Йоханнесбурге, ЮАР
© AFP 2019 / Mudjahid Safodien
© РИА Новости / Борисов / Перейти в фотобанк

Народная артистка СССР Галина Сергеевна Уланова исполняет партию Жизели в одноименном балете на сцене Государственного академического Большого театра СССР (ГАБТ)

Балерина Галина Уланова
2 из 5

Народная артистка СССР Галина Сергеевна Уланова исполняет партию Жизели в одноименном балете на сцене Государственного академического Большого театра СССР (ГАБТ)

© РИА Новости / Борисов
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля Санкт-Петербургского Государственного Академического Театра балета Бориса Эйфмана "Красная Жизель". Партию Балерины исполняет Вера Арбузова

Спектакль Театра балета Бориса Эйфмана Красная Жизель
3 из 5

Сцена из спектакля Санкт-Петербургского Государственного Академического Театра балета Бориса Эйфмана "Красная Жизель". Партию Балерины исполняет Вера Арбузова

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Солистка Американского балетного театра Полина Семионова (Жизель) в сцене из одноименного балета в постановке Никиты Долгушина в Михайловском театре

Балет Жизель, или Вилисы в Михайловском театре
4 из 5

Солистка Американского балетного театра Полина Семионова (Жизель) в сцене из одноименного балета в постановке Никиты Долгушина в Михайловском театре

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей ДаничевБалет "Жизель" в Михайловском театре
Балет Жизель в Михайловском театре
5 из 5
Балет "Жизель" в Михайловском театре
© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 5
Балерины санкт-петербургского театра балета во время перерыва репетиции "Жизель" в Йоханнесбурге, ЮАР
© AFP 2019 / Mudjahid Safodien
2 из 5

Народная артистка СССР Галина Сергеевна Уланова исполняет партию Жизели в одноименном балете на сцене Государственного академического Большого театра СССР (ГАБТ)

© РИА Новости / Борисов
Перейти в фотобанк
3 из 5

Сцена из спектакля Санкт-Петербургского Государственного Академического Театра балета Бориса Эйфмана "Красная Жизель". Партию Балерины исполняет Вера Арбузова

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
4 из 5

Солистка Американского балетного театра Полина Семионова (Жизель) в сцене из одноименного балета в постановке Никиты Долгушина в Михайловском театре

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 5
Балет "Жизель" в Михайловском театре
© РИА Новости / Алексей Даничев
В изначальной версии балета, автором которой был Теофиль Готье, Батильда была кроткой и доброй. Хотя именно из-за нее Альберт обманул Жизель, и та, не вынеся предательства, умерла и стала вилисой.
Впервые главный балет эпохи романтизма "Жизель, или Вилисы" был показан в 1841 году в Парижской опере. А в России — в 1842 году в Петербурге.
Премьерный блок спектаклей на Исторической сцене ГАБТа намечен на 21, 22, 23, 24 ноября. Главные партии репетируют: Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Артем Овчаренко, Якопо Тисси и другие.
Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова
13 ноября, 08:00Культура
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КультураТеатрНовости культурыОльга СмирноваМахар ВазиевАлексей РатманскийБольшой театрМихайловский театрГалина УлановаБорис ЭйфманМоскваРоссия
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