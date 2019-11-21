В Большом театре покажут новую "Жизель" с каноничным финалом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первой балетной премьерой 244-го сезона Большого театра станет "Жизель" Адольфа Адана в редакции Алексея Ратманского.

"Это старинный спектакль, который мы переставляем современными средствами, — приводят слова Ратманского в пресс-службе. — На репетициях мы ищем органичное существование и мотивацию поступков, понятную современным артистам. Вместе с тем, какие-то вещи, которое исчезли и кажутся мне важными поэтическими и значительными, мы пытаемся вернуть".

По словам постановщика, что-то было ранее детально описано, а новые фрагменты танца создаются так, чтобы не выбивались из общей картины.

"Любая редакция классического балета имеет свой временной период, — сказал на брифинге руководитель балетной труппы ГАБТа Махар Вазиев. – Наступает время и появляется желание вновь обратиться к спектаклю, осмыслить его и найти в нем заново то, что является художественной ценностью".

Исполнитель партии графа Альберта танцор Артемий Беляков отметил, что слово "современный" не должно пугать зрителей этой постановки, ведь она абсолютно классическая.

© AP Photo Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке. 27 июля 1974 1 из 3 Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке. 27 июля 1974 © AP Photo © Фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана/Евгений Матвеев Балет "Красная Жизель" в постановке Театра балета Бориса Эйфмана 2 из 3 Балет "Красная Жизель" в постановке Театра балета Бориса Эйфмана © Фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана/Евгений Матвеев © Фото : Новая опера Сцена из балета "Жизель", Русский национальный балет Сергея Радченко 3 из 3 Сцена из балета "Жизель", Русский национальный балет Сергея Радченко © Фото : Новая опера 1 из 3 Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке. 27 июля 1974 © AP Photo 2 из 3 Балет "Красная Жизель" в постановке Театра балета Бориса Эйфмана © Фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана/Евгений Матвеев 3 из 3 Сцена из балета "Жизель", Русский национальный балет Сергея Радченко © Фото : Новая опера

"В ней нет ничего недоступного восприятию неподготовленного зрителя, — заметил он. – Но там действительно множество уникальных хореографических элементов, которых не было в прежних редакциях "Жизели", показанных в Большом театре".

Он добавил, что артисты в этом спектакле работают в непривычной для них, особенной технике, разработанной Ратманским.

В итоге получилась новая хореографическая версия балета, основанная на детальном изучении источников. Кроме того, финал постановки претерпел изменения, став более "каноничным".

"Мы возвращаемся к первоначальной, христианской концовке, когда Жизель прощает Альберта и благословляет его брак с Батильдой", — пояснил Ратманский.

В изначальной версии балета, автором которой был Теофиль Готье, Батильда была кроткой и доброй. Хотя именно из-за нее Альберт обманул Жизель, и та, не вынеся предательства, умерла и стала вилисой.

Впервые главный балет эпохи романтизма "Жизель, или Вилисы" был показан в 1841 году в Парижской опере. А в России — в 1842 году в Петербурге.