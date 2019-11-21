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РИА Новости

Ученые: женщины-служащие и мужчины-рабочие стареют медленнее остальных

09:00 21.11.2019 (обновлено: 12:59 21.11.2019)
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© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyБизнес-леди
Бизнес-леди
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) сравнили показатели биологического и психобиологического возраста у представителей разных профессиональных групп и показали, что женщины рабочих профессий после 36 лет чаще стареют быстрее ровесниц, в то время как у мужчин-рабочих старение, наоборот, протекает медленнее.
Результаты исследования были представлены на круглом столе "Особенности психологической поддержки лиц зрелого возраста: опыт реализации пенсионной реформы в разных странах", который проводился на базе Международного центра образования и научной информации (Германия, Дюссельдорф).
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Изучая обоснования текущей пенсионной реформы в России, ученые МГППУ провели сравнительный анализ особенностей психобиологического возраста у представителей рабочих профессий и представителей других профессиональных групп. Они выбрали наиболее важные показатели здоровья, такие как биологический возраст, должный биологический возраст и психологический возраст.

"С помощью должного биологического возраста мы можем отслеживать уровень соответствия возрастной группе. Показатель психологического здоровья важен для понимания восприятия возраста самим респондентом. Имея данные значения, мы можем вычислить так называемый индекс относительного старения, равный разности биологического возраста и должного биологического возраста", — рассказала РИА Новости магистр психологии МГППУ Альбина Калаева.

Исследователи использовали методы описательной статистики, опросник "Определение самооценки здоровья (СОЗ)" и формулы определения биологического возраста (в формулу включены показатели артериального давления, задержки дыхания после вдоха, статической балансировки и массы тела), показатель БВ (биологический возраст), формулу определения должного биологического возраста для разных возрастных групп (ДБВ), характеризующего средний биологический возраст для конкретной возрастной группы, индекс БВ-ДБВ как индекс относительного старения.
Специалисты сравнили показатели биологического и психобиологического возрастов и отметили определенные различия среди рабочих и прочих профессий. Среди представителей рабочих профессий был отмечен низкий индекс относительного старения у женщин всех возрастов и мужчин от 36 до 60 лет и от 61 до 87 лет.
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В выборке мужчин от 18 до 35 лет индекс относительного старения выше, что свидетельствует о том, что представители выборки биологически старше должного биологического возраста. У представителей прочих профессий — женщин всех возрастов и мужчин 61-85 лет наблюдался низкий индекс относительного старения.
Обратная ситуация сложилась у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: они имеют высокий индекс относительного старения. Такие показатели могут подтверждать мнение ученых о том, что молодые мужчины более подвержены стрессам и физические нагрузки ими переносятся легче эмоциональных. Тем не менее индекс относительного старения снижается у мужчин и женщин при выходе на пенсию.

"Было показано, что среди представителей рабочих профессий начиная с 35 лет женщины стареют быстрее сверстниц из других областей занятости. У мужчин, выбравших рабочие профессии, старение, наоборот, протекает медленнее во всех возрастных группах, особенно значимо это выражено для возрастной группы основного трудоспособного возраста — 36-60 лет", — рассказала Альбина Калаева.

Ученые отметили, что в постпенсионный период и у мужчин, и у женщин во всех профессиональных группах происходит выравнивание относительного старения и улучшение относительного здоровья.
Круглый стол "Особенности психологической поддержки лиц зрелого возраста: опыт реализации пенсионной реформы в разных странах" проводился в рамках проекта Российского научного фонда № 19-18-00058 "Биосоциальные и индивидуально-личностные детерминанты повышения пенсионного возраста для представителей различных профессиональных групп".
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