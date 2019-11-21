Ученые: женщины-служащие и мужчины-рабочие стареют медленнее остальных

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) сравнили показатели биологического и психобиологического возраста у представителей разных профессиональных групп и показали, что женщины рабочих профессий после 36 лет чаще стареют быстрее ровесниц, в то время как у мужчин-рабочих старение, наоборот, протекает медленнее.
Результаты исследования были представлены на круглом столе "Особенности психологической поддержки лиц зрелого возраста: опыт реализации пенсионной реформы в разных странах", который проводился на базе Международного центра образования и научной информации (Германия, Дюссельдорф).
Изучая обоснования текущей пенсионной реформы в России, ученые МГППУ провели сравнительный анализ особенностей психобиологического возраста у представителей рабочих профессий и представителей других профессиональных групп. Они выбрали наиболее важные показатели здоровья, такие как биологический возраст, должный биологический возраст и психологический возраст.
Исследователи использовали методы описательной статистики, опросник "Определение самооценки здоровья (СОЗ)" и формулы определения биологического возраста (в формулу включены показатели артериального давления, задержки дыхания после вдоха, статической балансировки и массы тела), показатель БВ (биологический возраст), формулу определения должного биологического возраста для разных возрастных групп (ДБВ), характеризующего средний биологический возраст для конкретной возрастной группы, индекс БВ-ДБВ как индекс относительного старения.
Специалисты сравнили показатели биологического и психобиологического возрастов и отметили определенные различия среди рабочих и прочих профессий. Среди представителей рабочих профессий был отмечен низкий индекс относительного старения у женщин всех возрастов и мужчин от 36 до 60 лет и от 61 до 87 лет.
В выборке мужчин от 18 до 35 лет индекс относительного старения выше, что свидетельствует о том, что представители выборки биологически старше должного биологического возраста. У представителей прочих профессий — женщин всех возрастов и мужчин 61-85 лет наблюдался низкий индекс относительного старения.
Обратная ситуация сложилась у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: они имеют высокий индекс относительного старения. Такие показатели могут подтверждать мнение ученых о том, что молодые мужчины более подвержены стрессам и физические нагрузки ими переносятся легче эмоциональных. Тем не менее индекс относительного старения снижается у мужчин и женщин при выходе на пенсию.
Ученые отметили, что в постпенсионный период и у мужчин, и у женщин во всех профессиональных группах происходит выравнивание относительного старения и улучшение относительного здоровья.
Круглый стол "Особенности психологической поддержки лиц зрелого возраста: опыт реализации пенсионной реформы в разных странах" проводился в рамках проекта Российского научного фонда № 19-18-00058 "Биосоциальные и индивидуально-личностные детерминанты повышения пенсионного возраста для представителей различных профессиональных групп".