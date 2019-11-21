Квартира в ипотеку: когда лучше брать

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Большинство российских банков урезало проценты по жилищному кредиту после снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% в конце октября. РИА Новости разбиралось, брать ли Большинство российских банков урезало проценты по жилищному кредиту после снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% в конце октября. РИА Новости разбиралось, брать ли ипотеку сейчас или подождать более выгодных условий.

Курс на снижение

По статистике Банка России, на 1 октября средневзвешенная ипотечная ставка в стране — 9,68% годовых, что на 0,23 процентного пункта ниже, чем на 1 сентября. В ноябре этот показатель еще уменьшится — по данным аналитических материалов ДОМ.РФ и FrankRG, в середине месяца было уже 9,2%.

Это прямое следствие снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% в конце октября. Банки пересмотрели политику, и жилищные кредиты подешевели. Так, базовые условия в ВТБ скорректировали на 0,4 процентного пункта: теперь самая доступная ипотека там — 8,6% годовых, а рефинансировать старый кредит можно под девять процентов.

"Мы уже четвертый раз за год снижаем процентные ставки. Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее девяти процентов. Это позволит нам в 2020-м вплотную приблизиться к уровню в восемь процентов, обозначенному президентом России", — заявил глава финансового учреждения Андрей Костин.

Конкуренты тоже не сидят сложа руки. Россельхозбанк опустил базовую ставку до 8,2% годовых, хотя претендовать на нее могут только клиенты с первоначальным взносом не менее 20%. Рефинансирование — 8,4% годовых.

У партнеров Райффайзенбанка строящееся жилье удастся приобрести под 8,39% годовых. Остальные предложения кредитной организации — от 8,49% при первоначальном взносе не менее 20%. Иначе надбавка — 0,5 процентного пункта.

Отметим, что для участников госпрограммы семейной ипотеки предусмотрены более выгодные условия. Если с 1 января 2018-го семья пополнилась вторым (как минимум) ребенком, кредит до 12 миллионов рублей в Промсвязьбанке выдают под 4,5%.

Ставку по семейной госпрограмме в 4,5% также предлагают в "Возрождении". В Россельхозбанке — 4,7%, в "Зените", ТКБ, ДОМ.РФ и Инвестторгбанке — 4,9%. В Сбербанке и ВТБ этот продукт обойдется в пять процентов годовых.

Брать ипотеку или ждать

Перспективы ипотечных кредитов по-прежнему зависят от решений Банка России. В октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC сообщила, что регулятор рассматривает возможность более решительного снижения ключевой ставки, и на последовавшем заседании ее урезали на 0,5 процентного пункта, хотя до этого уменьшали только на 0,25 процентного пункта.

Пойти на такой шаг позволили темпы инфляции, оказавшиеся ниже установленных четырех процентов на конец года. В Минэкономразвития ожидают итоговый показатель на уровне 3,8%.

В Минфине настроены еще оптимистичнее. "У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она составит 3,5-3,6 процента. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе три процента", — отметил глава ведомства Антон Силуанов.

Это значит, что на заседании в декабре Банк России может снова уменьшить ключевую ставку, и ипотека продолжит дешеветь. В частности, такого мнения придерживаются в Сбербанке: в интервью РИА Новости главный экономист организации Антон Стручневский сообщил, что к концу года ключевую ставку урежут до шести процентов, после чего регулятор возьмет паузу до середины 2020-го.

Некоторые эксперты выдают и более смелые прогнозы. Так, помощник президента России Андрей Белоусов полагает, что благодаря усилению координации ЦБ и Минфина ключевую ставку удастся опустить до пяти процентов. Однако это сделают постепенно, чтобы не ослабить рубль.

Но не стоит выжидать до последнего. Проблема в том, что дешевеющая ипотека повысит спрос на жилье, а девелоперы попросту не смогут резко увеличить объемы вводимых в эксплуатацию квадратных метров.

Для примера: средняя стоимость квартир в Москве на первичном рынке в октябре выросла на 1,7% — до 10,23 миллиона рублей, говорится в исследовании риелторской компании "Метриум". Причем предложение за тот же период закономерно сократилось на 1,5%, а общее подорожание за год вплотную приблизилось к девяти процентам. То есть при падении ставок по ипотеке спрос на квартиры увеличивается — вместе с ценами. Это способно нивелировать всю выгоду от более дешевого кредита.