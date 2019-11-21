Межгосударственные отношения России и Швейцарии

Дипломатические отношения между Россией и Швейцарией были установлены 6 марта (22 февраля по старому стилю) 1814 года. В этот день состоялось вручение верительных грамот видным российским дипломатом действительным статским советником графом Иоанном Каподистрией в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра при Швейцарской Республике.

До начала ХХ века Швейцария имела на территории Российской Империи только консульства (Санкт-Петербург, Москва, Одесса, Рига, Варшава, Тифлис, Киев), занимавшиеся делами швейцарских поселений в России и торговыми связями. Первое посольство Швейцарии в Санкт-Петербурге было учреждено в 1906 году.

После 1917 года Швейцария официально не признала советскую Россию, но отношения прерваны не были. В мае 1918 года было дано согласие на пребывание в Берне "для поддержания фактических отношений" миссии РСФСР во главе с Яном Берзиным, которая в ноябре того же года была выдворена из Швейцарии по обвинению в ведении революционной пропаганды.

Фактический разрыв дипломатических отношений произошел в 1923 году после убийства в Лозанне советского полпреда Вацлава Воровского и оправдания швейцарским судом присяжных его убийц.

Дипломатические отношения между СССР и Швейцарией были восстановлены 18 марта 1946 года . 23 декабря 1991 года Швейцария одной из первых признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР.

Между Россией и Швейцарией поддерживаются регулярные политические контакты.

В сентябре 2009 года состоялся первый в истории российско-швейцарских отношений государственный визит президента России Дмитрия Медведева в Швейцарию . В ходе визита Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации Хансом-Рудольфом Мерцем, встретился с представителями российских и швейцарских деловых кругов, принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 210-летию альпийского похода Александра Суворова.

Дмитрий Медведев также встречался с президентами Швейцарии Паскалем Кушпеном (октябрь 2008 года), Дорис Лойтхард (август 2010 года) и Мишлин Кальми-Ре (июль и октябрь 2011 года).

15 июня 2011 года в ходе рабочей поездки в Женеву переговоры с президентом Швейцарии Мишлин Кальми-Ре провел Владимир Путин, будучи на тот момент премьер-министром России.

В январе 2013 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с президентом Швейцарии Ули Маурером.

7 мая 2014 года Москву с рабочим визитом посетил президент Швейцарии, действующий на тот момент председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер. Состоялись его встречи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

24 июня 2014 года президент России Владимир Путин встретился с Дидье Буркхальтером в рамках официального визита в Австрию. Стороны обсудили урегулирование кризиса на Украине.

15 июля 2016 года "на полях" саммита АСЕМ в Улан-Баторе (Монголия) председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с президентом Швейцарии Йоханном Шнайдер-Амманом.

19 октября 2018 года Дмитрий Медведев встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе "на полях" саммита Форума "Азия - Европа" в Брюсселе.

13 ноября 2018 года Дмитрий Медведев кратко пообщался с Аленом Берсе "на полях" международной конференции по Ливии в Палермо (Италия).

Регулярный характер носят встречи глав внешнеполитических ведомств России и Швейцарии, руководителей отраслевых министерств.

28 ноября 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Швейцарию. Состоялись переговоры с начальником Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

18-19 июня 2019 года глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис посетил с визитом Россию . Это был его первый официальный приезд в Москву.

Состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также приняли участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Швейцарии после многолетней реконструкции.

В июне 2019 года состоялся рабочий визит делегации Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко в Швейцарию. В Берне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Жаном-Рене Фурнье.

В мае 2017 года состоялся официальный визит председателя Национального совета Швейцарии Юрга Шталя в Россию. Это была его первая зарубежная рабочая поездка

В феврале 2018 года делегация Государственной Думы во главе с Вячеславом Володиным посетила с официальным визитом Швейцарию . Это был первый официальный визит по приглашению швейцарского парламента за последние 19 лет.

В октябре 2019 года Россию впервые с визитом посетил председатель Совета кантонов парламента Швейцарии Жан-Рене Фурнье. В Москве он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Швейцарская делегация во главе с Жаном-Рене Фурнье также посетила Санкт-Петербург , где состоялась встреча с членами правительства города.

Россия и Швейцария осуществляют взаимодействие по международным делам. В Москве отдают должное последовательной линии Конфедерации на проведение политики нейтралитета, ее дипломатическим усилиям в урегулировании региональных конфликтов.

Швейцария осуществляет мандат по представительству интересов России в Грузии и Грузии в России.

В 2018 году взаимный товарооборот достиг 7,4 миллиарда долларов (+22%), в том числе российский экспорт составил 4,8 миллиарда долларов (рост на 23,8%), импорт – 2,6 миллиарда долларов (рост на 19%).

За январь-сентябрь 2019 года товарооборот России и Швейцарии составил 4,9 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 3,02 миллиарда долларов и импорт – 1,9 миллиарда долларов.

Российский экспорт представлен металлами и изделиями из них, минеральными продуктами, драгоценными металлами и камнями и др.; импорт – продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.

С 1994 года действует Смешанная Межправительственная комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству (СМПК). Очередное 20-е заседание запланировано на декабрь 2019 года

По данным Банка России, сумма накопленных прямых швейцарских капиталовложений в российской экономике составила (по состоянию на 1 октября 2018 года) 11,9 миллиарда долларов, российских в швейцарской – 18,2 миллиарда долларов.

В России работает свыше 200 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии – порядка 350 предприятий с российским капиталом.

Швейцарскими производителями в России создано порядка 42 тысяч рабочих мест, с 2014 года ни одна из швейцарских фирм или компаний не приостановила свою деятельность в России.

О важности инвестиционного взаимодействия со Швейцарией свидетельствует тот факт, что в Координационный совет по иностранным инвестициям при правительстве РФ (КСИИ) входят пять представителей крупных швейцарских концернов : ABB Ltd, LafargeHolcim, Nestlé S.A, Novartis AG, TetraPak.

Российское культурное присутствие в Швейцарии охватывает практически все основные жанры – музыкальное и изобразительное искусство, балет, литературу, кинематограф, художественную и документальную фотографию и др.

В 2014 году прошли "перекрестные" Сезоны культуры России и Швейцарии, приуроченные к 200-летию установления российско-швейцарских дипломатических отношений.

В 2015 году акцент был сделан на праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: Россия в качестве Почетного гостя развернула тематическую экспозицию на 29-м Международном Женевском салоне книги и прессы (29 апреля – 3 мая 2015 года).

Мероприятия помимо торжественной части включают в себя богатую культурную программу и вызывают большой интерес у швейцарской общественности и русскоязычных жителей Швейцарии.