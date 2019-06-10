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РИА Новости

Приходько: Швейцария поступила дальновидно, не вводя санкции против России

00:27
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© Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© Пресс-служба правительства РФ
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Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Швейцария поступила дальновидно и прагматично, когда не ввела собственных ограничений в отношениях с Россией, заявил первый заместитель руководителя аппарат правительства РФ Сергей Приходько.
"Швейцария не вводила каких-либо собственных ограничений в отношении взаимодействия с Россией, что является дальновидным и прагматичным шагом", - сказал Приходько журналистам, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества двух стран.
По его словам, "в последние годы ряд швейцарских официальных лиц, в том числе на уровне членов правительства, публично заявляли, что политика рестрикций в отношении России показала свою несостоятельность и контрпродуктивность".
Кроме того, в аппарате кабмина отмечают восстановительный рост показателей взаимной торговли со Швейцарией за последние годы.
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В 2018 году товарооборот достиг 7,4 миллиарда долларов (+22% к 2017 году), в том числе российский экспорт составил 4,8 миллиарда долларов (рост на 23,8%), импорт – 2,6 миллиарда долларов (рост на 19%). По итогам первого квартала 2019 году зафиксировано увеличение объемов двусторонней торговли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18%.
"Имеется потенциал для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия. В России работает свыше 200 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии – порядка 350 предприятий с российским капиталом", - добавил Приходько.
Он отметил, что швейцарскими производителями в России создано порядка 42 тысяч рабочих мест, с 2014 года ни одна из швейцарских фирм или компаний не приостановила свою деятельность в России.
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По данным Банка России, сумма накопленных прямых швейцарских капиталовложений в российской экономике составила (по состоянию на 1 октября 2018 года) 11,9 миллиарда долларов, российских в швейцарской – 18,2 миллиарда долларов.
О важности инвестиционного взаимодействия со Швейцарией свидетельствует тот факт, что в Координационный совет по иностранным инвестициям при правительстве РФ (КСИИ) входят пять представителей крупных швейцарских концернов (ABB Ltd, LafargeHolcim, Nestlé S.A, Novartis AG, TetraPak), подчеркнули в аппарате правительства.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50
Введение санкций против России и ответные шаги
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Сергей ПриходькоШвейцарияРоссияЭкономика
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