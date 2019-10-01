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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Суворовцы вернулись в Москву из большого гастрольного тура по Швейцарии

18:24 01.10.2019
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Суворовцы в Швейцарии
Суворовцы в Швейцарии
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 01 окт – Пресс-служба фестиваля "Спасская башня". Хедлайнеры Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова (МВМУ) вернулись в Москву 30 сентября. Юные музыканты с 20 по 30 сентября находились в служебной командировке в Швейцарии.
20 сентября оркестр суворовцев открыл программу традиционных ежегодных "Суворовских дней в Швейцарии" концертом в Зале Падеревского (г. Лозанна). Дирижировал оркестром Михаил Мельник. Почётными гостями мероприятия стали посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин и почётный генеральный консул РФ в Лозанне Фредерик Паулсен.
Данная акция уже много лет проводится в рамках Международного военного сотрудничества Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации. В этом году она была посвящена 220-ой годовщине перехода русской армии под руководством генералиссимуса Александра Суворова через Альпы.
В ходе поездки учащиеся МВМУ дали ряд академических и плац-концертов в различных уголках конфедерации: в городах Лозанна, Грейерц, Берн, Тун, в деревушке Инквиль, долине Муотаталь и других. Также оркестр суворовцев выступил на международном военно-музыкальном фестивале "Tattoo on Stage" ("Дефиле на сцене"), который ежегодно проводится в рамках "World Band Festival" в городе Люцерн.
24 сентября обучающиеся 4 учебного курса МВМУ приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" у Чёртова моста в Швейцарии.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Суворовцы в Швейцарии
Суворовцы в Швейцарии
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Суворовцы в Швейцарии
На памятном мероприятии присутствовали посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, командующий третьим территориальным регионом швейцарской армии дивизионер Лукас Кадуфф.
Посольство России в Швейцарии совместно с властями страны, представителями швейцарской общественности и российскими соотечественниками ежегодно проводят ряд мемориальных мероприятий, посвящённых героическому переходу фельдмаршала Александра Суворова через заснеженные Альпы в сентябре 1799 года.
С 1998 года воспитанники МВМУ являются постоянными участниками данных государственных мероприятий и воинских церемоний.
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Фестиваль "Спасская башня"ШвейцарияРоссия
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