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РИА Новости

Дело российского программиста Станислава Лисова

04:13 21.11.2019
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© AP PhotoСтанислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
© AP Photo
Гражданин РФ Станислав Лисов родился в 1985 году. В 2003 году поступил на кафедру вычислительной техники в Таганрогский радиотехнический университет (ныне Южный федеральный университет). Во время учебы подрабатывал в компьютерных фирмах, а после окончания работы в ООО "Oggetto Web" в Таганроге в 2013 году стал свободным программистом. Занимался поддержкой и разработкой сайтов.
Находясь в отпуске вместе с женой в Испании, 13 января 2017 года Станислав Лисов был задержан в аэропорту Эль Прат города Барселоны, когда он собирался вылететь в другую европейскую страну. В течение нескольких дней, пока Лисов находился в Каталонии, за ним следили местные спецслужбы.
Он был задержан по запросу ФБР и Интерпола.
В США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов. Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв".
Базы данных с похищенной информацией и остатки средств обнаружили при изучении серверов во Франции и Германии. Утверждается, что Лисов работал не один.
Расследование этого дела в США ведется с 2014 года. Ордер на арест был выдан американским судом в августе 2015 года, а международный ордер на арест – в начале января 2017 года.
Станислав Лисов был помещен в тюрьму Brians в каталонском Мартореле, недалеко от Барселоны, а затем переведен в пенитенциарный центр, расположенный в провинции Мадрид.
20 июля в Мадриде состоялось судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об экстрадиции россиянина. Свою вину Лисов не признал.
1 августа 2017 года испанский суд принял решение экстрадировать российского программиста в США.
Суд пришел к выводу, что "американская юрисдикция компетентна для проведения суда по этим фактам". Несмотря на то что подозреваемый не находился в США, "большинство жертв живут в этой стране, а преступление было совершено через интернет".
Суд также не признал аргументы адвокатов Лисова – неконкретность фактов, в которых его подозревают, отсутствие юрисдикции американских властей и то, что международный ордер на арест был издан после его задержания в Барселоне.
Адвокаты Лисова обжаловали решение суда о его экстрадиции, однако Национальная судебная палата Испании оставила вынесенный ранее приговор в силе.
1 декабря 2017 года правительство Испании на заседании одобрило решение о выдаче программиста США.
15 декабря 2017 года в Конституционный суд Испании была подана жалоба в связи с решением правительства страны об экстрадиции гражданина России, но жалоба была отклонена.
19 января 2018 года программист был экстрадирован из Испании в США.
9 февраля 2018 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказался приостанавливать экстрадицию российского программиста.
В США Лисов содержится в Бруклинской тюрьме штата Нью-Йорк.
22 февраля 2019 года в Федеральном суде Манхэттена (Нью-Йорк) Лисов признал вину в инкриминируемой ему краже денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest. Он признался в том, что использовал вредоносные программы, чтобы заразить компьютеры жертв, получить их учетные данные для входа в интернет-банки и украсть деньги с их счетов.
Дата вынесения приговора Лисову была перенесена с 27 июня на 25 октября, а затем на 21 ноября 2019 года. Станиславу Лисову грозит до пяти лет лишения свободы. После отбытия наказания в США его, вероятнее всего, депортируют на родину.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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