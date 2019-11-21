Дело российского программиста Станислава Лисова

20 июля в Мадриде состоялось судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об экстрадиции россиянина. Свою вину Лисов не признал.

Суд пришел к выводу, что "американская юрисдикция компетентна для проведения суда по этим фактам". Несмотря на то что подозреваемый не находился в США, "большинство жертв живут в этой стране, а преступление было совершено через интернет".