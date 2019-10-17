В США перенесли дату оглашения приговора российскому программисту Лисову

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. В январе 2018 года он был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинении в киберпреступлениях. Лисова подозревали в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он мог похитить 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона долларов.