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РИА Новости

В США перенесли дату оглашения приговора российскому программисту Лисову

17:13 17.10.2019
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© AP PhotoСтанислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Приговор обвиняемому в хакерстве российскому гражданину Станиславу Лисову перенесли в США на 21 ноября, говорится в документах суда.
Лисов признал себя виновным в краже денег со счетов в американских банках с помощью вредоносной программы-"трояна" NeverQuest.
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Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. В январе 2018 года он был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинении в киберпреступлениях. Лисова подозревали в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он мог похитить 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона долларов.
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Станислав ЛисовСШАВ мире
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