21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в резолюции от 17 декабря 1996 года.

Ранее, 21–22 ноября 1996 года, ООН провела первый Всемирный телевизионный форум, где ведущие представители СМИ обсудили растущее значение телевидения в современном меняющемся мире. В ознаменование даты форума Генеральная Ассамблея постановила провозгласить 21 ноября Всемирным днем телевидения.

Учреждение дня стало признанием растущего влияния телевидения на процесс принятия решений. Телевидение было признано в качестве важного инструмента ориентации, направления и мониторинга общественного мнения.

Всемирный день телевидения по своей сути посвящен философии, которую привносит в жизнь телевидение, а не его техническим аспектам. В современном мире телевидение представляет собой символ связи и глобализации.

Телевидение (от теле... и слова "видение") – область науки, техники, культуры, связанная с передачей на расстояние изображений объектов и звукового сопровождения (речи, музыки) при помощи радиосигналов (эфирное телевидение) или электрических сигналов, передаваемых по проводам (кабельное телевидение). Принцип телевидения состоит в последовательном преобразовании во времени элементов изображения в электрические сигналы (анализ изображения), передаче этих сигналов по каналам связи в пункт приема и обратном их преобразовании в видимое изображение (синтез изображения).

Зарождение телевидения относится к началу XX века. У него нет единственного изобретателя. Благодаря усилиям советских ученых и инженеров Бориса Розинга, Семена Катаева, Александра Константинова, Петра Тимофеева, Павла Шмакова, американских изобретателей Владимира Зворыкина и Фило Фарнсуорта, британского инженера Алана Кэмпбелла-Суинтона и других в начале 1930-х годов удалось довести телевидение до стадии практического пользования. Толчком к созданию электронного телевидения послужило изобретение передающей телевизионной трубки и кинескопа.

Исторически телевидение развивалось начиная с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения (черно-белое телевидение). К началу 1950-х годов в США, СССР и затем в других странах были разработаны системы цветного телевидения электронного типа.

В 1967 году в СССР было запущено цветное вещание в стандарте SECAM 625/50. В том же году были введены в эксплуатацию главный телецентр страны – АСК-1 ТТЦ "Останкино" – и Останкинская башня.

До середины 1980-х годов телевидение в СССР было преимущественно эфирным – телевизионные сигналы передавались посредством радиоволн , кроме систем промышленного телевидения, где телевизионные сигналы шли по кабелю. С 1980-х годов кабельное телевидение стало составной частью телевизионного вещания. К этому же времени относится и начало разработки систем цифрового телевидения.

В системе цифрового телевидения передаваемый телевизионный сигнал представляет собой последовательность кодовых (цифровых) комбинаций электрических импульсов, что обеспечивает высокое качество передачи изображений. При приеме цифровой телевизионный сигнал преобразуется в аналоговый с последующим воспроизведением изображения на экране обычного кинескопа.

С развитием спутникового телевизионного вещания появилась реальная возможность принимать телевизионные передачи практически из любой точки земного шара.

В России 2018 год стал завершающим этапом выполнения федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" – крупнейшего инфраструктурного проекта по обновлению существующей сети наземного вещания, переходу на современные цифровые технологии и развитию информационного пространства России.

В 2019 году Россия перешла на цифровое телевещание . Переход от аналогового к цифровому телевещанию в России начался 3 декабря 2018 года, проходил поэтапно и полностью завершился 14 октября 2019 года.

Вся Российская Федерация перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.

Переход на цифровое вещание стал самым масштабным цифровым проектом в мире. Затраты на создание цифровой телесети в России составили около 1,5 тысячи рублей на семью – в три раза меньше, чем в Испании, и в семь раз меньше, чем в Великобритании.

До начала цифровизации в пользовании 38 миллионов граждан РФ были два телевизионных канала, после цифровизации стали доступны 20 каналов, их медиапотребление увеличилось в 10 раз. 22 миллионам граждан РФ были доступны– не более четырех телевизионных каналов, теперь они принимают 20 – медиапотребление увеличилось в пять раз.