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РИА Новости

Столтенберг не стал комментировать скандал в США вокруг помощи Украине

23:29 20.11.2019 (обновлено: 23:31 20.11.2019)
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать в среду политические разбирательства в США по условиям предоставления военной помощи Украине, сославшись на нежелание участвовать "во внутриполитических дебатах".
Демократы в США ранее начали процесс импичмента против президента Дональда Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на ее разморозку провести расследование против своего политического оппонента, кандидата в президенты США Джо Байдена.
На пресс-конференции в среду после министерских переговоров в НАТО журналисты попросили Столтенберга ответить на вопрос, не могла ли такая позиция навредить общей политике альянса по поддержке Украины.
"Если я начну отвечать на этот вопрос, то я стану частью внутриполитических дебатов в США, но я этим не занимаюсь", - ответил генсек НАТО.
По его словам, "это отвлекло бы внимание от его главной задачи - обеспечения единства альянса и продолжения оказания политической и практической поддержки Украине".
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампНАТОЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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