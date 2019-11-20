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РИА Новости

Глава комитета Рады попросил СБУ проверить деятельность сайта "Миротворец"

23:19 20.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Глава комитета украинской Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта "Миротворец".
"Стало известно, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистах, других лицах", – сказано в документе, опубликованном на сайте телеканала "112 Украина".
В обращении на имя главы СБУ Ивана Баканова указывается, что по закону Украины "О защите персональных данных" обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности.
"Прошу вас дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности сайта "Миротворец", в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет", - сказано в тексте.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
23 октября, 21:49
Антонов возмутился тем, что "Миротворец" работает на американском сервисе
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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